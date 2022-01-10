10 января в 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.55. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 3».

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Виллы» есть в линии за 5.20 (18%).

Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Виллы» потенциальная выплата составит 5 200 рублей.

Ставка «Вилла» не проиграет" есть в линии за 2.30.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.81.

· ТМ 1.5 — 3.90;

· обе забьют: нет — 1.80;

· точный счет: 4:1 — 17.0.