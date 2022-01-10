11 января СКА сыграет с «Ак Барсом» в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в местном Ледовом дворце, начало — в 19.30. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу СКА в основное время можно за 2.20 — это примерно 45% вероятности. Триумф «Ак Барса» оценивается котировкой 2.80 (35%), а ничья идет за 3.80 (20%).

При ставке в 1 000 рублей на победу СКА потенциальная выплата составит 2 200 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.55, а Ф2(+1) — за 1.47.

Ставка "Ак Барс" не проиграет" есть в линии за 1.60.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет СКА. На этот исход можно поставить за 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.70. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.15.

· Ф1 (-3.5) — 9.00;

· ТБ 8.5 — 8.30;

· обе забьют: нет — 5.50.