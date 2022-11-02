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«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз на матч ЛЧ 2 ноября 2022 года

Прогноз на матч ЛЧ «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

2 ноября в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «ПСЖ». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Альянц Стэдиум», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 22.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
ПСЖ

Букмекерская компания БЕТСИТИ не верит в хозяев. Поставить на «ПСЖ» можно за 1.61, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), успех «Ювентуса» идет за 5.30 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Считаете, что «Ювентус» не уступит дома? Оформите ставку за 2.40.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.87, Ф2(-1) — за 2.00. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

«Верх» по голам у команд в последних десяти встречах во всех турнирах прошел одинаково — в половине матчей. Тотал больше 2.5 мяча эксперты оценили в 1.61, обратный исход — в 2.32.

Парижане в шести из десяти прошедших матчей забивали, но пропускали сами. Вариант «обе забьют» можно взять за 1.67.

На поле должны выйти звезды — можно поставить на их голы. Например, мяч от Лео Месси предложен за 2.40, от Мбаппе — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:1 в пользу «ПСЖ» за 7.80.

Лионель Месси. «Ювентус» — «ПСЖ»: Месси и Мбаппе пошумят в Турине без Неймара?

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «ПСЖ»

«Ювентус» провел во всех смыслах позорную кампанию, и, кажется, финальный матч группового этапа их добьет. Если бы парижанам ничего не было нужно, еще удалось бы проскочить. Но «ПСЖ» черпает мотивацию как раз из еврокубков, да и турнирная ситуация спорная — если «Бенфика» в параллельном матче разделает «Маккаби» с неприличным счетом, есть шанс потерять первое место из-за разницы мячей.

Так что «ПСЖ» помчит вперед, чтобы забить как можно больше. Оборона у них далека от идеала, поэтому Влахович и компания смогут сообразить гол. Но еще парижане уже три матча подряд забивают минимум три мяча, так что «верх» можно брать уверенно.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.61.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
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Урал – Локомотив
 - : -
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6.11 19:00
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Зенит

 11
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