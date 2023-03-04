«Зенит» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года
4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Пари НН». Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Роман Галимов. В прямом эфире с 16.00 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET предложили на победу «Зенита» коэффициент 1.20, это около 83% вероятности успеха. На ничью можно поставить за 7.50 (13%). Успех «Пари НН» оценен в 15.0 (6%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 15 000 рублей, а чистая прибыль составит 14 000 рублей.
«Нижний Новгород» идет на победной серии из трех матчей во всех турнирах. На то, что аутсайдер добьется ничьей или даже выиграет, котировка — 4.97.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.59.
Обмен голами можно взять за 2.24, противоположный исход — за 1.64.
В первом круге сине-бело-голубые победили со счетом 3:0. На то, что в предстоящей встрече команда Семака выиграет всухую, коэффициент — 1.82.
В последних пяти матчах «Зенит» забивает в среднем 2.6 мяча за игру. На три и более гола питерцев в ворота гостей можно поставить за 1.77.
Чемпион забивает 53% мячей в первых таймах и 47% - во вторых. На голы питерцев в обеих половинах игры предложена котировка 1.74.
Три самых вероятных результата матча — все на победу «Зенита»:
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Пари НН» 4 марта 2023 года
«Зенит» — лучшая команда РПЛ по игре дома: семь побед в восьми матчах. Только у «Оренбурга» схожий результат. Питерцы на своей арене забили 31 мяч, пропустив всего четыре. У команды Семака лучшая атака в стране и лучшая защита: разница мячей — 47:7.
Хозяева забивают в 10 из 12 последних матчей, не пропускают в четырех, а в пяти встречах подряд заколачивали по 2.6 мяча за игру.
«Пари НН» завис в одной строчке от зоны стыковых матчей, но отрыв составляет шесть очков. Команда Артема Горлова слабо выступает на выезде: три победы в восьми матчах и лишь восемь забитых голов при девяти пропущенных мячах. При этом клуб выиграл три официальных матча подряд, два из них — у ЦСКА (1:0) и «Ахмата» (3:2). А еще нижегородцы забивают в шести последних встречах в среднем гол за игру, пропуская лишь 0.8 мяча.
Только этого слишком мало, чтобы сократить колоссальную разницу в уровне между «Пари НН» и «Зенитом».
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.21.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2