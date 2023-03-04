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«Зенит» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ 4 марта 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 4 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Зелимхан Бакаев.
Фото Global Look Press

4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Пари НН». Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Роман Галимов. В прямом эфире с 16.00 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET предложили на победу «Зенита» коэффициент 1.20, это около 83% вероятности успеха. На ничью можно поставить за 7.50 (13%). Успех «Пари НН» оценен в 15.0 (6%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 15 000 рублей, а чистая прибыль составит 14 000 рублей.

«Нижний Новгород» идет на победной серии из трех матчей во всех турнирах. На то, что аутсайдер добьется ничьей или даже выиграет, котировка — 4.97.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.59.

Обмен голами можно взять за 2.24, противоположный исход — за 1.64.

В первом круге сине-бело-голубые победили со счетом 3:0. На то, что в предстоящей встрече команда Семака выиграет всухую, коэффициент — 1.82.

В последних пяти матчах «Зенит» забивает в среднем 2.6 мяча за игру. На три и более гола питерцев в ворота гостей можно поставить за 1.77.

Чемпион забивает 53% мячей в первых таймах и 47% - во вторых. На голы питерцев в обеих половинах игры предложена котировка 1.74.

Три самых вероятных результата матча — все на победу «Зенита»:

Квинси Промес. «Урал» идет на серии из 13 матчей без поражений. Но против Квинси и Соболева команде Гончаренко не выстоять

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Пари НН» 4 марта 2023 года

«Зенит» — лучшая команда РПЛ по игре дома: семь побед в восьми матчах. Только у «Оренбурга» схожий результат. Питерцы на своей арене забили 31 мяч, пропустив всего четыре. У команды Семака лучшая атака в стране и лучшая защита: разница мячей — 47:7.

Хозяева забивают в 10 из 12 последних матчей, не пропускают в четырех, а в пяти встречах подряд заколачивали по 2.6 мяча за игру.

«Пари НН» завис в одной строчке от зоны стыковых матчей, но отрыв составляет шесть очков. Команда Артема Горлова слабо выступает на выезде: три победы в восьми матчах и лишь восемь забитых голов при девяти пропущенных мячах. При этом клуб выиграл три официальных матча подряд, два из них — у ЦСКА (1:0) и «Ахмата» (3:2). А еще нижегородцы забивают в шести последних встречах в среднем гол за игру, пропуская лишь 0.8 мяча.

Только этого слишком мало, чтобы сократить колоссальную разницу в уровне между «Пари НН» и «Зенитом».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 2.21.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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