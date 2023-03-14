ЦСКА — «Северсталь»: где смотреть матч ФОНБЕТ КХЛ 14 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
14 марта в решающем седьмом матче серии 1/8 финала ФОНБЕТ КХЛ ЦСКА сойдется с «Северсталью». Заключительная в сезоне встреча команд произойдет в Москве на «ЦСКА Арене», стартовое вбрасывание назначено на 19.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.20 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает ЦСКА фаворитом предстоящей игры. Взять победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья идет за 4.90 (20%), успех «Северстали» — за 5.60 (16%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 5600 рублей, а чистая прибыль — 4600 рублей.
На итоговый успех москвичей с учетом основного времени и овертайма котировка — 1.28. На череповчан — 3.70.
Верите, что «Северсталь» не уступит по итогам 60 минут? Вариант «гости не проиграют» идет за 2.45.
Также можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 1.93.
В шестом матче ЦСКА не забросил ни разу (0:3), поэтому в седьмой встрече армейцы будут очень злы. ИТБ1 (2.5) предложен за 1.45, ИТБ1 (3.5) — за 2.12.
При этом прошедшая игра стала всего второй из десяти предыдущих, в которых команды не пробили «верх» по голам. ТБ 4.5 в предстоящей встрече идет за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.40.
«Северсталь» забросила ЦСКА две и более шайбы в 12 матчах подряд. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.73, ИТМ2 (1.5) — в 2.05.
Эксперты считают, что счет в игре откроют хозяева (1.47). Ставку на гостей можно сделать за 2.60, на отсутствие заброшенных шайб — за 60.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3