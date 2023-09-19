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«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 19 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

19 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В одном из поединков первого игрового дня действующий победитель турнира «Манчестер Сити» примет «Црвену Звезду». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» организуют прямую трансляцию с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Црвена Звезда

В букмекерской компании Winline не сомневаются, что хозяева заберут три очка: взять победу «Ман Сити» предлагают с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 80% вероятности. Успех команды Барака Бахара оценен в почти нереалистичные 35.0 (3%). Котировка на ничью не менее внушительная — 14.0 (7%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет 35 000 рублей.

В последний раз «Црвена Звезда» выступала на групповом этапе Лиги чемпионов четыре года назад и отличилась лишь в одном поединке. Рынок на то, что красно-белые не огорчат коллектив Хосепа Гвардиолы, идет за 1.64.

За три дня до свидания с чемпионом Сербии горожане разобрались с «Вест Хэмом» (3:1). Аналитики считают, что старт небесно-голубых в главном клубном турнире Европы получится сверхрезультативным: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 3.5 — за 2.43.

Опция «обе забьют» представлена за 4.85, обратный вариант — за 1.17. В начале сезона манкунианцы обменялись голами с соперниками в пяти из семи игр во всех соревнованиях.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — виктория манкунианцев 3:0. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

Сербский клуб не выступал в групповом турнире Лиги чемпионов с сезона-2019/20: тогда он занял последнее место в квартете с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом». Красно-белые победили лишь однажды — прихлопнули греков в Белграде (3:1). Остальные пять встреч «Црвена Звезда» проиграла с общим итогом 0:19. Нынешняя кампания не обещает стать успешнее: парни Барака Бахара влетели в двух предыдущих поединках из трех — оба прошли в гостях. И это в Суперлиге Сербии — что уж говорить о выезде к сильнейшей команде Европы.

Горожане же постепенно привыкли обходиться без Кевина де Брейне: в двух недавних матчах АПЛ разнесли «Фулхэм» и «Вест Хэм» со счетом 8:2. В атаке сверкает не только Эрлин Холанн, но и Хулиан Альварес, Фил Фоден и Бернарду Силва. В первом в истории столкновении с манкунианцами «Звезде» маячит звонкий разгром — нет никаких оснований полагать, что на «Этихаде» красно-белых ждет легкая прогулка.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-3.5) за 2.26.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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«Янг Бойз» — «Лейпциг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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