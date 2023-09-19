19 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В одном из поединков первого игрового дня действующий победитель турнира «Манчестер Сити» примет «Црвену Звезду». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит португальский арбитр Жоау Педру Пиньейру. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» организуют прямую трансляцию с 21.45 мск.

В букмекерской компании Winline не сомневаются, что хозяева заберут три очка: взять победу «Ман Сити» предлагают с коэффициентом 1.07, что составляет примерно 80% вероятности. Успех команды Барака Бахара оценен в почти нереалистичные 35.0 (3%). Котировка на ничью не менее внушительная — 14.0 (7%).

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В последний раз «Црвена Звезда» выступала на групповом этапе Лиги чемпионов четыре года назад и отличилась лишь в одном поединке. Рынок на то, что красно-белые не огорчат коллектив Хосепа Гвардиолы, идет за 1.64.

За три дня до свидания с чемпионом Сербии горожане разобрались с «Вест Хэмом» (3:1). Аналитики считают, что старт небесно-голубых в главном клубном турнире Европы получится сверхрезультативным: тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.54, ТМ 3.5 — за 2.43.

Опция «обе забьют» представлена за 4.85, обратный вариант — за 1.17. В начале сезона манкунианцы обменялись голами с соперниками в пяти из семи игр во всех соревнованиях.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — виктория манкунианцев 3:0. Финиш встречи с таким счетом дали за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

Сербский клуб не выступал в групповом турнире Лиги чемпионов с сезона-2019/20: тогда он занял последнее место в квартете с «Баварией», «Тоттенхэмом» и «Олимпиакосом». Красно-белые победили лишь однажды — прихлопнули греков в Белграде (3:1). Остальные пять встреч «Црвена Звезда» проиграла с общим итогом 0:19. Нынешняя кампания не обещает стать успешнее: парни Барака Бахара влетели в двух предыдущих поединках из трех — оба прошли в гостях. И это в Суперлиге Сербии — что уж говорить о выезде к сильнейшей команде Европы.

Горожане же постепенно привыкли обходиться без Кевина де Брейне: в двух недавних матчах АПЛ разнесли «Фулхэм» и «Вест Хэм» со счетом 8:2. В атаке сверкает не только Эрлин Холанн, но и Хулиан Альварес, Фил Фоден и Бернарду Силва. В первом в истории столкновении с манкунианцами «Звезде» маячит звонкий разгром — нет никаких оснований полагать, что на «Этихаде» красно-белых ждет легкая прогулка.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-3.5) за 2.26.

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