26 апреля в 33-м туре АПЛ «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют чемпионский титул. Команды сойдутся на стадионе «Этихад» в 22.00 по московскому времени. Важнейший матч сезона обслужит рефери Майкл Оливер. В России легально не показывают английский футбол.

Букмекеры совершенно не верят в «канониров». На победу лидера чемпионата предложили гигантский коэффициент 5.57, что соответствует 17% вероятности результата. Ничья доступна за 4.57 (21%), а успех «горожан» — за скромные 1.57 (62%).

Ставка в 1000 рублей на лондонцев в случае их виктории принесет доход в 5570 рублей.

«Арсенал» проиграл «Сити» 14 из 15 последних матчей. На то, что в этот раз хэдлайнер таблицы АПЛ не уступит, дана котировка 2.50.

«Канониры» и «горожане» — самые забивные команды сезона: на двоих оформили 155 голов в 62 играх. Тотал больше 2.5 мяча в очной встрече доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.41.

Букмекеры верят, что с высокой долей вероятности соперники обменяются уколами. Опция «обе забьют» идет за 1.71, обратный рынок — за 2.16.

Триумф «Сити» 2:0 или 2:1, а также ничья 1:1 — самые вероятные результаты поединка. На них предложено ставить за равные 8.25.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Горожане» подошли к ключевой игре в феерической форме: шесть побед подряд с общим счетом 18:4. Это лучшая серия «Сити» за сезон. Парни Хосепа Гвардиолы вышли в лидеры АПЛ по потерянным очкам, но уступают «Арсеналу» по набранным на пять баллов. «Ман Сити» — лучшая команда Англии в домашних матчах (13 побед из 15 возможных), а разница мячей при этом 50:15. Кроме того, «горожане» — самый забивной клуб лиги (78 голов).

«Канониры» сейчас на спаде: у клуба три ничьи подряд, в том числе с аутсайдером «Саутгемптоном» (3:3). А еще за «горожан» говорит история противостояния: они выиграли 14 из 15 последних поединков.

Но в остальном «Арсенал» не хуже «Сити»: это лучший коллектив АПЛ по играм на выезде, не проиграли в 14 из 16 встреч. Парни Микеля Артеты отличились 32 раза, пропустив лишь 13. А в целом за сезон оформили лишь на один мяч меньше соперников (77). Сейчас лондонцы идут на результативной серии из 14 матчей. Вероятно, «Манчестер» победит, но вряд ли «Арсенал» уйдет без гола.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.