«Интер» — «Ювентус»: прогноз на полуфинал Кубка Италии 26 апреля 2023 года
26 апреля «Интер» и «Ювентус» сойдутся в ответном полуфинале Кубка Италии. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт». В первой игре соперники разошлись миром — 1:1.
«Интер» — фаворит, по мнению букмекеров. Взять успех команды Симоне Индзаги предложено за 2.08, что соответствует приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.41 (28%), выигрыш туринцев — в 3.76 (25%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3410 рублей, если оппоненты не выявят победителя в основное время.
После обмена результативными выстрелами в первой схватке эксперты назвали «нерадзурри» наиболее вероятным претендентом на финал Кубка Италии. Итоговый триумф хозяев в противостоянии доступен за 1.52. На то, что в финал пробьется «Старая синьора», дана котировка 2.55.
«Интер» и «Юве» в очных матчах не забили больше двух раз в четырех из пяти прошедших очных столкновений. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.
Команды не смогли обменяться голами в трех из пяти предыдущих поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.92, обратный рынок — в 1.87.
В двух встречах с «нерадзурри» в 2023 году «Старая синьора» победила и оформила ничью. На то, что «Ювентус» опять не проиграет, представлен коэффициент 1.77.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Ювентус»
«Интер в этом сезоне будто вернулся в 2010-й и оседлал старый автобус. Только в восьми из 24 последних встреч «Интера» было забито три мяча и больше. Но в последних двух играх «нерадзурри» прорвало, и миланцы накидали шесть голов «Бенфике» (3:3) в Лиге чемпионов и аутсайдеру серии А «Эмполи» (3:0)
«Ювентус» тоже не феерит в этом сезоне. Из 25 поединков 2023 года лишь восемь пробили «верх» по результативным ударам. Да и в очных столкновениях с «Интером» туринцы редко дарят шоу. Например, в семи последних матчах команды не оформили больше двух мячей на двоих. Так что в решающей битве за выход в финал соперники вряд ли устроят перестрелку.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4