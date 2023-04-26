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«Интер» — «Ювентус»: прогноз на полуфинал Кубка Италии 26 апреля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Ювентус» 26 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Интер» — «Ювентус».
Фото Global Look Press

26 апреля «Интер» и «Ювентус» сойдутся в ответном полуфинале Кубка Италии. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка проведет онлайн-платформа «Okko Спорт». В первой игре соперники разошлись миром — 1:1.

Италия. Кубок. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Ювентус

«Интер» — фаворит, по мнению букмекеров. Взять успех команды Симоне Индзаги предложено за 2.08, что соответствует приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.41 (28%), выигрыш туринцев — в 3.76 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3410 рублей, если оппоненты не выявят победителя в основное время.

После обмена результативными выстрелами в первой схватке эксперты назвали «нерадзурри» наиболее вероятным претендентом на финал Кубка Италии. Итоговый триумф хозяев в противостоянии доступен за 1.52. На то, что в финал пробьется «Старая синьора», дана котировка 2.55.

«Интер» и «Юве» в очных матчах не забили больше двух раз в четырех из пяти прошедших очных столкновений. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.75.

Команды не смогли обменяться голами в трех из пяти предыдущих поединков. Опция «обе забьют» оценена в 1.92, обратный рынок — в 1.87.

В двух встречах с «нерадзурри» в 2023 году «Старая синьора» победила и оформила ничью. На то, что «Ювентус» опять не проиграет, представлен коэффициент 1.77.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Ювентус»

«Интер в этом сезоне будто вернулся в 2010-й и оседлал старый автобус. Только в восьми из 24 последних встреч «Интера» было забито три мяча и больше. Но в последних двух играх «нерадзурри» прорвало, и миланцы накидали шесть голов «Бенфике» (3:3) в Лиге чемпионов и аутсайдеру серии А «Эмполи» (3:0)

«Ювентус» тоже не феерит в этом сезоне. Из 25 поединков 2023 года лишь восемь пробили «верх» по результативным ударам. Да и в очных столкновениях с «Интером» туринцы редко дарят шоу. Например, в семи последних матчах команды не оформили больше двух мячей на двоих. Так что в решающей битве за выход в финал соперники вряд ли устроят перестрелку.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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«Бетис» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 25 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ахмат – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Торпедо
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