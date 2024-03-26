Аргентина — Коста-Рика: прогноз на товарищеский матч 27 марта 2024 года
27 марта сборные Аргентины и Коста-Рики проведут товарищеский матч в США. Он состоится в Лос-Анджелесе на стадионе «Мемориал Колизеум» и стартует в 5.50 по московскому времени. Встречу не покажут в России.
Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.24, это около 76% вероятности. Успех номинальных гостей доступен с котировкой 12.0 (8%), «мирный» результат — за 6.20 (16%).
Коста-Рика никогда не обыгрывала «Альбиселесте» — пять поражений и две ничьих. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 4.29.
Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.
Специалисты считают, что команды вряд ли огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 2.29, обратный рынок — за 1.60.
Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Коста-Рика
После завоевания Кубка мира «Альбиселесте» словно обрели дар неуязвимости: восемь подряд сухих побед в товарняках и отборочном цикле ЧМ-2026. Прервать серию и прошить Эмилиано Мартинеса пока удалось только Уругваю (2:0). Зато в следующем туре квалификации команда Лионеля Скалони уложила Бразилию — и снова не пропустила (1:0). В 2024 год Анхель Ди Мария и компания ворвались с разгрома Сальвадора в товарищеской игре — ворота снова остались нетронутыми (3:0). Увы, но Коста-Рику ждет аналогичная судьба. Для этого даже не потребуется помощь Лионеля Месси, который пропускает мартовские матчи из-за травмы.
Рекомендуемая ставка: Аргентина выиграет всухую за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5