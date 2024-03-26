27 марта сборные Аргентины и Коста-Рики проведут товарищеский матч в США. Он состоится в Лос-Анджелесе на стадионе «Мемориал Колизеум» и стартует в 5.50 по московскому времени. Встречу не покажут в России.

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.24, это около 76% вероятности. Успех номинальных гостей доступен с котировкой 12.0 (8%), «мирный» результат — за 6.20 (16%).

Коста-Рика никогда не обыгрывала «Альбиселесте» — пять поражений и две ничьих. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 4.29.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.

Специалисты считают, что команды вряд ли огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 2.29, обратный рынок — за 1.60.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Коста-Рика

После завоевания Кубка мира «Альбиселесте» словно обрели дар неуязвимости: восемь подряд сухих побед в товарняках и отборочном цикле ЧМ-2026. Прервать серию и прошить Эмилиано Мартинеса пока удалось только Уругваю (2:0). Зато в следующем туре квалификации команда Лионеля Скалони уложила Бразилию — и снова не пропустила (1:0). В 2024 год Анхель Ди Мария и компания ворвались с разгрома Сальвадора в товарищеской игре — ворота снова остались нетронутыми (3:0). Увы, но Коста-Рику ждет аналогичная судьба. Для этого даже не потребуется помощь Лионеля Месси, который пропускает мартовские матчи из-за травмы.

Рекомендуемая ставка: Аргентина выиграет всухую за 1.78.

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