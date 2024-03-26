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Сегодня, 16:15

Аргентина — Коста-Рика: прогноз на товарищеский матч 27 марта 2024 года

Прогноз на товарищеский матч Аргентина — Коста-Рика 27 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Анхель Ди Мария (сборная Аргентины).
Фото Getty Images

27 марта сборные Аргентины и Коста-Рики проведут товарищеский матч в США. Он состоится в Лос-Анджелесе на стадионе «Мемориал Колизеум» и стартует в 5.50 по московскому времени. Встречу не покажут в России.

Товарищеские матчи.
27 мар, 05:45. Los Angeles Memorial Coliseum (Лос-Анджелес)
Аргентина
Коста-Рика

Аналитики букмекерской компании Winline не сомневаются в победе аргентинцев: поставить на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 1.24, это около 76% вероятности. Успех номинальных гостей доступен с котировкой 12.0 (8%), «мирный» результат — за 6.20 (16%).

Коста-Рика никогда не обыгрывала «Альбиселесте» — пять поражений и две ничьих. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 4.29.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.20.

Специалисты считают, что команды вряд ли огорчат друг друга: вариант «обе забьют» оценен за 2.29, обратный рынок — за 1.60.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на триумф команды Лионеля Скалони с сухим счетом:

  • 2:0 — за 4.90;
  • 1:0 — за 5.80;
  • 3:0 — за 6.00.
Александр Зинченко (сборная Украины). Украина в шаге от выхода на Евро — осталось пройти Исландию. В отборе ЧМ-2018 желто-синие не справились с «викингами» ни разу

Прогноз и ставка на матч Аргентина — Коста-Рика

После завоевания Кубка мира «Альбиселесте» словно обрели дар неуязвимости: восемь подряд сухих побед в товарняках и отборочном цикле ЧМ-2026. Прервать серию и прошить Эмилиано Мартинеса пока удалось только Уругваю (2:0). Зато в следующем туре квалификации команда Лионеля Скалони уложила Бразилию — и снова не пропустила (1:0). В 2024 год Анхель Ди Мария и компания ворвались с разгрома Сальвадора в товарищеской игре — ворота снова остались нетронутыми (3:0). Увы, но Коста-Рику ждет аналогичная судьба. Для этого даже не потребуется помощь Лионеля Месси, который пропускает мартовские матчи из-за травмы.

Рекомендуемая ставка: Аргентина выиграет всухую за 1.78.

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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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Мальта — Белоруссия: прогноз на товарищеский матч 26 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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