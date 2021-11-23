23 ноября 2021 года стартуют матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В группе H сыграют шведский «Мальме» и российский «Зенит». Встреча состоится на стадионе «Сведбанк» в Мальме и начнется в 23.00. Трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

23.11.2021 | Мальме — Зенит

«Зенит» после четырех туров занимает третье место в таблице с тремя очками. «Мальме» замыкает квартет с нулем баллов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом матча. На успех команды из Санкт-Петербурга можно поставить с котировкой 2.00 — это примерно 55% вероятности. Ничью можно взять за 3.60 (25%). Победа «Мальме» есть за 3.90 (20%).

При ставке в 1000 рублей на победу шведской команды потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.31, а Ф2(-1.5) — за 3.40.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.75. ТМ можно взять за 2.16.

Голы «Зенита» в двух таймах можно забрать за 1.59. Аналогичный исход на «Мальме» есть за 2.36.