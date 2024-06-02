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«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы на суперфинал Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Зенита» на суперфинал FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00.

«Балтика»: Латышонок, Андраде, Бистрович, Жиров, Луна, Алекс, Осипов, Р. Фернандес, Ковалев, Козлов, Лисакович.

Запасные: Бориско, Коновалов, Аванесян, Гассама, Капленко, Кузьмин, Лазарев, Остойич, Пряхин, Радмановац, Рыбчинский, Анхело Энрикес.

«Зенит»: Адамов, Эракович, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Сергеев, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Бардачев, Родригао, Васильев, Ерохин, Ахметов, Мантуан, Мостовой, Изидор.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Зенит».

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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