Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

«Челси» — «Ювентус»: где смотреть матч Лиги чемпионов 23 ноября

17:15
«Челси» — «Ювентус». Фото Getty Images
«Челси» — «Ювентус». Фото Getty Images
Теги:

23 ноября 2021 года начнутся матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В группе H сыграют «Челси» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 23.00. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1».

23.11.2021 | Челси - Ювентус
 
Ромелу Лукаку. «Челси» — «Ювентус»: даже возвращение Лукаку не спасет матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом матча. На успех команды можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 3.90 (25%), а победа «Ювентуса» есть за 3.90 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ставка «Ювентус» не проиграет» есть в линии за 2.30.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможно за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.08. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
23 ноября, 23:00
Ювентус

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
Шоколад: польза и вред
Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге
0