23 ноября 2021 года начнутся матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В группе H сыграют «Челси» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 23.00. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1».

23.11.2021 | Челси - Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом матча. На успех команды можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 3.90 (25%), а победа «Ювентуса» есть за 3.90 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ставка «Ювентус» не проиграет» есть в линии за 2.30.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможно за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.08. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.80.