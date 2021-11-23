23 ноября 2021 года начнутся матчи 5-го тура Лиги чемпионов. В группе H между собой сыграют «Челси» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 23.00. Трансляция будет доступна на телеканале «Матч Футбол 1».

23.11.2021 | Челси - Ювентус

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Челси» фаворитом матча. На успех команды можно поставить с котировкой 1.67 — это примерно 58% вероятности. Ничью можно взять за 3.90 (25%), а победа «Ювентуса» есть за 3.90 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ювентуса» потенциальная выплата составит 3900 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(-1.5) — за 1.39.

Ставку «Ювентус» не проиграет» можно взять за 2.30.

Шансы «Челси» забить больше одного гола оцениваются коэффициентом 1.90.

Уверены, что «Ювентус» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.90.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:0 в пользу «Челси» наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.90.