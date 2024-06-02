Алип показал рассечение на лбу после падения крышки кубка России

Защитник «Зенита» Нуралы Алип опубликовал в соцсетях фотографию после падения крышки от трофея FONBET Кубка России ему на голову.

2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале турнира. Во время празднования Алип уронил себе на голову крышку трофея.

«Кубок наш», — написал Алип под фото, на котором заметно рассечение на лбу футболиста.