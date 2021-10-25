25 октября в 12-м туре РПЛ «Сочи» ждет выезд к «Локомотиву». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество команде хозяев. Шансы «Локомотива» победить оцениваются коэффициентом 2.70 — это примерно 36% вероятности. Триумф футбольного клуба «Сочи» идет за 2.80 (34%), а ничья доступна за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3200 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.90, а Ф2(0) — за 1.96.

Тотал голов больше 2.5 в матче идет за 2.05, а тотал меньше 2.5 гола — за 1.83.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.82. Обратный исход доступен за 2.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.