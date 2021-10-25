25 октября «Авангард» примет СКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Балашихе на одноименном стадионе, начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

СКА лидирует на «Западе». Питерская команда набрала 31 очко за 21 игру. «Авангард» идет пятым на «Востоке», набрав 24 очка за тот же промежуток.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно за 2.55 — это примерно 37% вероятности. Триумф СКА оценивается котировкой 2.70 (35%), а ничья идет за 3.50 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.32, а Ф2(-1) — за 3.40.

Тотал шайб больше 5.5 идет за 1.82, а тотал меньше 5.5 — за 2.30.

Сделать ставку на победу «Авангарда» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.87. Такой же исход в сторону СКА доступен с котировкой 1.97.