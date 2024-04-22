Финал Кубка Гагарина — серия кошмаров. И виноват в этом только «Локомотив»
Финал кошмаров. Только так можно описать то, что происходит сейчас в Кубке Гагарина. Решающая серия и квинтэссенция всего сезона с точки зрения интриги получается максимально скучной. После массы интересных сюжетов в нынешнем плей-офф теперь вместо вишенки на торте пробуешь на вкус ядреный чеснок. Нонсенс!
На этом фоне поймал себя на мысли, что в какой-то момент по ходу третьего матча стал немного переживать за «Локомотив». Ярославская команда сравняла счет, сбросила на какое-то время с себя системные цепи, разродилась бурными эмоциями и, показалось, стала близка к победе в отдельно взятом матче. Очень не хотелось, чтобы серия завершилась максимально быстро. Но что теперь поделать? Для победы надо забрасывать больше одной шайбы.
Скука, тоска, уныние — это исключительно эмоциональные оценки, если применять их без привязки к результатам. Когда команда терпит поражения, рожая голы в страшных муках, то понимаешь, что дело именно в стиле и методах. Вина «Локомотива» и его тренеров в том, что серию еще до ее окончания хочется забыть как страшный сон, максимальна.
К «Металлургу» нет вопросов — уральцы отзеркалили соперника, если говорить о подходе к игре, и при этом сохранили лучшее, что у них есть. Требовать идеала от команды, совершившей в межсезонье почти революцию, было бы чрезмерным. Но пока вывод очевиден. За год Андрей Разин добился того, что Игорю Никитину не удалось за срок почти в три раза больший. При прочих равных «Магнитка» в хоккей играет умнее. Пока она лучше в ключевых моментах, поэтому и везение, как сегодня было при голе Петунина, оказывается на ее стороне. То же самое уральцы показывали на протяжении всего плей-офф.
«Локомотив» не добирался до столь высокой стадии 15 лет, поэтому уничтожать за нынешний результат было бы почти преступлением. Что же тогда говорить про остальных претендентов с большими бюджетами и мощными составами — эти амбициозные ребята давно находятся в отпуске.
Когда команда, которая придерживается максимально строгих схем, уверенно доходит до решающей серии, то говорить о кризисе системной модели вроде бы не с руки. Но пока все идет к тому, что лично мной очень уважаемый Игорь Никитин станет тренером, который чаще всех проигрывает в финалах — три из четырех.
В этом тоже есть своя система. Специалист не может изменить выбранным им самим шаблонам и раз за разом упускает титулы. Каждый раз в ситуациях, когда его команда считается явным фаворитом. Наверное, это тоже повод для очевидных выводов о том, с кого надо брать пример и не бояться рисковать.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|- : -