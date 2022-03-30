30 марта пройдет решающая — седьмая — встреча 1/4 финала серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Авангардом». Матч состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале KHL.

Команда Ильи Воробьева — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Металлурга» можно за 2.33 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.70 (35%), а ничья доступна за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Кто пробьется в полуфинал?

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

Ф1(0) идет за 1.77 , а Ф2(0) — за 2.05 ;

Ф1(-1) идет за 2.75 , а Ф2(+1) — за 1.42 ;

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.30.

Тотал шайб больше 5.5 доступен за 1.95, а ТМ 5.5 — за 1.85.

Шансы «Металлурга» отличиться минимум трижды оцениваются котировкой 1.70.

Уверены, что «Авангард» забросит свыше двух шайб? ИТБ2 (2.5) идет за 1.85.

Не сомневаетесь, что оба соперника сумеют отличиться по три раза минимум? Тогда вы можете сделать ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 1.62.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.10.