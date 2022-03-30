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Сегодня, 13:15

«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 30 марта

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард»
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
«Металлург» — «Авангард».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

30 марта пройдет решающая — седьмая — встреча 1/4 финала серии плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Авангардом». Матч состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Начало — в 17.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале KHL.

Команда Ильи Воробьева — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Металлурга» можно за 2.33 — это примерно 41% вероятности. Триумф «Авангарда» оценивается коэффициентом 2.70 (35%), а ничья доступна за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 4000 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Кто пробьется в полуфинал?

  • «Металлург» — коэффициент 1.79;

  • «Авангард» — 2.03.

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Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

  • Ф1(0) идет за 1.77, а Ф2(0) — за 2.05;

  • Ф1(-1) идет за 2.75, а Ф2(+1) — за 1.42;

  • Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.30.

Тотал шайб больше 5.5 доступен за 1.95, а ТМ 5.5 — за 1.85.

Шансы «Металлурга» отличиться минимум трижды оцениваются котировкой 1.70.

Уверены, что «Авангард» забросит свыше двух шайб? ИТБ2 (2.5) идет за 1.85.

Не сомневаетесь, что оба соперника сумеют отличиться по три раза минимум? Тогда вы можете сделать ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 1.62.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 8.10.

КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Локомотив-Кубань» — «Астана»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 30 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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 15 1 0
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