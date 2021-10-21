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«Локомотив» — «Галатасарай»: где смотреть матч Лиги Европы 21 октября

17:15
Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринато Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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21 октября «Локомотив» сыграет на московской «РЖД Арене» с турецким «Галатасараем». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги Европы и стартует в 22.00. Встречу покажет «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21.45.

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Фаворита в этом матче нет, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Локомотива» можно за 2.70 — это около 36% вероятности. Успех «Галатасарая» оценивается коэффициентом 2.70 (36%), а ничья идет за 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локо» потенциальная выплата составит 2650.

Ф1(-1) доступна за 4.20, а Ф2(+1) — за 1.23.

Если «Локомотив» сможет забить минимум два мяча в этой игре, то сыграет ставка с котировкой 2.48. Аналогичная ставка на турецкую команду ИТБ2 (2) есть в линии за 2.55.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.20.

Локомотив — Галатасарай

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Егор Сергеев все материалы автора
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