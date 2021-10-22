21 октября московский ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом» в рамках баскетбольной Евролиги. Встреча пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» и стартует в 20.00.

Греческая команда перед этой игрой занимает третью позицию в Евролиге, набрав шесть очков в четырех матчах. ЦСКА идет чуть ниже — за четыре матча московский коллектив набрал шесть очков.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. Поставить на это можно за 1.53 — это около 63% вероятности. Успех «Олимпиакоса» идет за 2.50 (37%).

При ставке в 1000 рублей на ЦСКА потенциальная выплата составит 1530 рублей.

Ф1(-5.5) идет за 2.05, а Ф2(+5.5) — за 1.72.

Тотал очков больше 154.5 есть в линии за 1.90. ТМ также идет за 1.90.

Победа ЦСКА в первой четверти идет за 1.75. Успех в ней греков можно взять за котировку 2.40.