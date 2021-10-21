21 октября состоится матч Лиги Европы в группе E. Римский «Лацио» примет «Марсель». Встреча пройдет в столице Италии на Олимпийском стадионе и начнется в 23.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ».

«Лацио» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу команды можно за 1.83 — это около 53% вероятности. Ничья идет за 3.80 (25%). Победа «Марселя» оценивается коэффициентом 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Марселя» потенциальная выплата составит 2500 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.40, а Ф2(+1) — за 1.58.

Ставку «Марсель» не проиграет» можно взять за 2.04.

Шансы «Марселя» забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 3.60. Уверены, что «Лацио» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.82.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 в основное время наиболее вероятным в матче: коэффициент — 6.90.