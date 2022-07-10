Эксперты оценили шансы «Локомотива» и «Динамо» повторить убойную результативность двухмесячной давности
10 июля «Локомотив» и «Динамо» проведут в Москве товарищеский матч — последний перед стартом сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в 19.00 по московскому времени. На общедоступных телеканалах она показана не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи динамовцев. На их победу можно поставить за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. На «Локомотив» котировка — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (21%).
Ставка в 1000 рублей на победу железнодорожников в случае их триумфа принесет 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.
Эксперты считают, что матч получится обоюдно результативным — вариант «обе забьют» идет за 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.55.
Также высока вероятность трех и более голов в игре — на ТБ 2.5 котировка 1.51, на ТМ 2.5 — 2.46.
В последнем очном матче, который состоялся в середине мая в 29-м туре РПЛ, соперники выдали шоу — забили по три мяча. Даже на тотал больше 4.5 котировка 3.80.
На повторение результата 3:3 коэффициент 11.0. В БЕТСИТИ он включен в список «другие варианты счета».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -