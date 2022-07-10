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Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы «Локомотива» и «Динамо» повторить убойную результативность двухмесячной давности

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Динамо» против «Рубина».
Фото Официальный сайт «Динамо»

10 июля «Локомотив» и «Динамо» проведут в Москве товарищеский матч — последний перед стартом сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в 19.00 по московскому времени. На общедоступных телеканалах она показана не будет.

Товарищеские матчи. Клубы.
10 июл, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи динамовцев. На их победу можно поставить за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. На «Локомотив» котировка — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на победу железнодорожников в случае их триумфа принесет 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Эксперты считают, что матч получится обоюдно результативным — вариант «обе забьют» идет за 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.55.

Также высока вероятность трех и более голов в игре — на ТБ 2.5 котировка 1.51, на ТМ 2.5 — 2.46.

Йозеф Циннбауэр, &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» — «Динамо»: Циннбауэра и Йокановича ждет веселый матч

В последнем очном матче, который состоялся в середине мая в 29-м туре РПЛ, соперники выдали шоу — забили по три мяча. Даже на тотал больше 4.5 котировка 3.80.

На повторение результата 3:3 коэффициент 11.0. В БЕТСИТИ он включен в список «другие варианты счета».

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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