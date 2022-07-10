Эксперты оценили шансы «Локомотива» и «Динамо» повторить убойную результативность двухмесячной давности

10 июля «Локомотив» и «Динамо» проведут в Москве товарищеский матч — последний перед стартом сезона РПЛ. Игра состоится на «РЖД Арене» в 19.00 по московскому времени. На общедоступных телеканалах она показана не будет.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи динамовцев. На их победу можно поставить за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. На «Локомотив» котировка — 3.10 (32%), на ничью — 3.50 (21%).

Ставка в 1000 рублей на победу железнодорожников в случае их триумфа принесет 3100 рублей и чистую прибыль в 2100 рублей.

Эксперты считают, что матч получится обоюдно результативным — вариант «обе забьют» идет за 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.55.

Также высока вероятность трех и более голов в игре — на ТБ 2.5 котировка 1.51, на ТМ 2.5 — 2.46.

В последнем очном матче, который состоялся в середине мая в 29-м туре РПЛ, соперники выдали шоу — забили по три мяча. Даже на тотал больше 4.5 котировка 3.80.

На повторение результата 3:3 коэффициент 11.0. В БЕТСИТИ он включен в список «другие варианты счета».