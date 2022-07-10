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«Ростов» — «Краснодар»: прогноз на товарищеский матч 10 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Ростов» — «Краснодар» 10 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Данил Глебов в матче РПЛ с «Зенитом».
Фото Global Look Press

«Ростов» и «Краснодар» продолжают подготовку к сезону-2022/23. 10 июля 2022 года, за неделю до старта РПЛ, они проведут второй товарищеский матч. До этого команды встречались 28 июня: «быки» победили 2:0. Новая игра пройдет на стадионе «Ростов Арена», начало в 19.00 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Краснодар» — небольшой фаворит встречи: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.34, вероятность — примерно 39%. Шансы «Ростова» на успех оценены в 2.85 (32%), на ничью предложена котировка 3.30 (29%).

Верите, что на этот раз победит команда Валерия Карпина? Ставка в 1000 рублей на победу ростовчан в случае их выигрыша принесет 2850 рублей, чистая прибыль составит 1850 рублей.

При этом среди трех самых вероятных, по мнению экспертов, результатов встречи нет ни одного с победой «Ростова»:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа «Краснодара» 2:1 — за 8.50;

• победа 1:0 — за 8.90.

В прошлом матче забивал только «Краснодар». Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.58. Обратный рынок доступен за 2.23.

При этом «Ростов» этим летом выступает достаточно результативно: за пять товарищеских матчей забил 12 мячей. Индивидуальный тотал ростовчан больше 1.5 гола доступен за 2.25, ИТМ1 (1.5) — за 1.57. На «Краснодар» этот рынок идет за 2.00 и 1.72 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча можно взять с коэффициентом 1.70, ТМ 2.5 оценен в 2.08.

Также на матч предложен широкий выбор комбинированных ставок. Например, победа «Ростова» и тотал больше 2.5 гола идет за 4.00, обратная ставка — за 1.20.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Краснодар» 10 июля 2022 года

Соперники по южному дерби нередко показывают результативные игры: в трех из последних пяти очных встречах оформили на двоих не меньше трех мячей. Также команды немало забивают и в остальных матчах. «Ростов» вообще одна из самых результативных команд прошлого сезона РПЛ: больше южан отличились всего три команды.

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.92.

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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз на товарищеский матч 10 июля 2022 года
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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 - : -
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