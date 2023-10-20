«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Карена Адамяна на центральный матч тура в РПЛ
21 октября в 16.30 по московскому времени в 12-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Динамо». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Локомотив»
В последнее время «Локомотив» довольно неплохо выступает в РПЛ. В пяти предыдущих турах на счету железнодорожников три победы, ничья и поражение. На этом отрезке они обыграли «Балтику» (3:2), уступили «Оренбургу» (0:2), одолели «Зенит» (2:1) с «Пари НН» (1:0) и разошлись миром с «Уралом» (2:2). Набрав 19 очков, красно-зеленые занимают четвертое место в таблице. В целом в чемпионате команда продуктивно действует в атаке и располагается на пятой позиции по результативности (18 голов).
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В FONBET Кубке России «Локомотив» имеет хороший шанс выйти в плей-офф Пути РПЛ. В первых двух матчах турнира подопечные Михаила Галактионова победили «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0). Правда, затем железнодорожники потерпели два поражения подряд: от «Ростова» (1:2) и «Урала» (0:0, 2:4 пен.). Однако в последней встрече красно-зеленые взяли убедительный реванш у ростовчан (3:1). С десятью очками «Локомотив» возглавляет свою группу, опережая «Урал» и «Ростов» на два балла.
В какой форме «Динамо»
«Динамо» стало часто допускать осечки в РПЛ. В пяти предыдущих матчах в чемпионате России бело-голубые одержали всего одну победу при трех ничьих и одном поражении. Они обыграли «Ростов» (2:1), разошлись миром с «Пари НН» (1:1), уступили «Спартаку» (0:1) и свели к ничьим встречи с «Ахматом» (1:1) и «Факелом» (0:0). После 11 встреч подопечные Марцела Лички набрали 17 очков и идут на шестой строчке в таблице.
«Динамо» не может похвастаться стабильными результатами и в FONBET Кубке России. Вслед за гостевым поражением от «Пари НН» по пенальти (1:1, 3:4 пен.) бело-голубые одолели «Краснодар» на своем поле (4:3). После этого команда крупно уступила «Спартаку» (1:4) и проиграла «Краснодару» в серии 11-метровых ударов (1:1, 2:4 пен.). Впрочем, в последнем матче турнира «Динамо» разгромило «Спартак» (3:0), который к этому моменту уже обеспечил себе первое место в группе. Перед заключительным туром бело-голубые располагаются на второй позиции квартета D, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.
«Локомотив» — «Динамо»: статистика личных встреч
Очные матчи команд проходят в равной борьбе. В пяти предыдущих официальных противостояниях «Локомотив» и «Динамо» одержали по одной победе при трех ничьих. В прошлом сезоне бело-голубые выиграли встречу первого круга (3:1), но в ответном поединке железнодорожники взяли реванш (4:2).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Динамо» 21 октября
«Последние результаты «Динамо» оставляют желать лучшего. Проблемы бело-голубых связаны с тем, что им не удается поддерживать высокий уровень футбола на протяжении всей продолжительности матчей. Зачастую соперники пользуются этим, и «Динамо» проигрывает один из таймов. Так произошло в 8 из 10 предыдущих встреч бело-голубых во всех турнирах. Не думаю, что предстоящее дерби с «Локомотивом» станет исключением, учитывая, что в составе железнодорожников есть много классных атакующих футболистов», — заявил Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ ставку на победу «Локо» в одном из таймов можно сделать с коэффициентом 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1