Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:35

FONBET стал титульным партнером Российской Федерации баскетбола

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Кириленко и Сергей Анохин.

Во время форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, президент Федерации Андрей Кириленко и генеральный директор FONBET Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Букмекерская компания становится титульным партнером РФБ, что предусматривает интеграцию FONBET в наименования соревнований, проводящихся под эгидой Федерации — женские премьер-лигу и Кубок России, мужскую суперлигу и высшую лигу. Логотип и айдентика букмекерской компании будут интегрированы в символику лиг. Также соглашение подразумевает реализацию эксклюзивных спонсорских опций и различных активностей в рамках сотрудничества с национальными сборными России.

«С радостью объявляем о подписании соглашения с компанией FONBET. Предварительное общение показало, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего взаимодействия, а значит, FONBET становится нашим надежным титульным партнером. Благодаря такой зарекомендовавшей себя мировой спортивной практике, как титульное партнерство, перед нами открываются новые перспективы — повышение уровня организации матчей и их зрелищности, что становится возможным благодаря новым спонсорским инвестициям», — поделился эмоциями президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Российская федерация баскетбола — один из наших стратегических партнеров. Мы рады, что FONBET расширяет свое присутствие в российском спорте и начинает работу с одним из популярнейших видов спорта — баскетболом. Через это партнерство с Федерацией мы совместно стремимся развивать баскетбол, делать его привлекательнее, доступнее для молодых спортсменов и болельщиков, любителей и профессионалов. Уверен, что уже скоро вы увидите плоды нашего сотрудничества», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Баскетбол
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илья Воробьев попробует свои силы в НХЛ
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Карена Адамяна на центральный матч тура в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости