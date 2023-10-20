FONBET стал титульным партнером Российской Федерации баскетбола

Во время форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми с 19 по 22 октября, президент Федерации Андрей Кириленко и генеральный директор FONBET Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.

Букмекерская компания становится титульным партнером РФБ, что предусматривает интеграцию FONBET в наименования соревнований, проводящихся под эгидой Федерации — женские премьер-лигу и Кубок России, мужскую суперлигу и высшую лигу. Логотип и айдентика букмекерской компании будут интегрированы в символику лиг. Также соглашение подразумевает реализацию эксклюзивных спонсорских опций и различных активностей в рамках сотрудничества с национальными сборными России.

«С радостью объявляем о подписании соглашения с компанией FONBET. Предварительное общение показало, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего взаимодействия, а значит, FONBET становится нашим надежным титульным партнером. Благодаря такой зарекомендовавшей себя мировой спортивной практике, как титульное партнерство, перед нами открываются новые перспективы — повышение уровня организации матчей и их зрелищности, что становится возможным благодаря новым спонсорским инвестициям», — поделился эмоциями президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Российская федерация баскетбола — один из наших стратегических партнеров. Мы рады, что FONBET расширяет свое присутствие в российском спорте и начинает работу с одним из популярнейших видов спорта — баскетболом. Через это партнерство с Федерацией мы совместно стремимся развивать баскетбол, делать его привлекательнее, доступнее для молодых спортсменов и болельщиков, любителей и профессионалов. Уверен, что уже скоро вы увидите плоды нашего сотрудничества», — заявил генеральный директор FONBET Сергей Анохин.