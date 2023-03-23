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Иран — Россия: где смотреть товарищеский матч 23 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Иран — Россия 23 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Валерий Карпин и игроки сборной России на тренировке перед матчем с Ираном.
Фото Телеграм-канал сборной России, Telegram

23 марта сборная России впервые выйдет на поле в 2023 году. Команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираном. Игра состоится в Тегеране на стадионе Azadi Sport Complex. Начало — в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru. Эфир стартует в 19.50 мск.

Товарищеские матчи.
23 мар, 20:00. Azadi Stadium (Тегеран)
Иран
Россия

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу Ирана можно с коэффициентом 2.32, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.35 (28%), ничья идет за близкие 3.30 (29%).

Ждете от сборной России третью ничью подряд? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3300 рублей.

В 2022-м Россия после отстранения от международных турниров провела три товарищеских матча и ни разу не проиграла (победа и две ничьих). Поставить на очередное непоражение россиян можно с коэффициентом 1.65. При этом с персами сборная встречалась два раза и однажды уступила.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.62, Ф2(0) — за 2.32;

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18.

Аналитики не ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65. В 2022-м Россия выступала не слишком ярко: два из трех товарищеских матчей завершились вообще без голов, еще в одной игре сборная победила 2:1.

Индивидуальный тотал россиян больше 1.5 мяча предложен за 3.35, ИТМ2 (1.5) — за 1.32. Эти рынки на Иран доступны с котировками 2.45 и 1.55 соответственно.

Валерий Карпин. Мистические травмы Миранчука и Головина, Дзюба снова вне заявки. Почему сборную России ждет крах в Тегеране?

Вероятность увидеть голы сразу от обеих команд оценена в 1.97, вариант «обе забьют — нет» идет за чуть меньшие 1.85. В трех играх сборной России в 2022-м этот рынок зашел лишь однажды.

Также можете угадать итоговый счет матча. Например, минимальный успех хозяев 1:0 доступен за 7.00.

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«Шинник» представил форму, посвященную купюре в 1000 рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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 16
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Владимир Писарский

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Краснодар

 9
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Локомотив

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Локомотив

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