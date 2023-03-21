Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

21 марта, 23:15

Казахстан — Словения: «ястребы» распустили когти и готовы напугать Облака

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ян Облак.
Фото Global Look Press
Команды много забивают и много пропускают.

23 марта в первом туре отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H Казахстан примет Словению. Матч пройдет на «Астана Арене», а обслужит его Гленн Нюберг из Швеции. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В России игру в прямом эфире не покажут.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
23 мар, 18:00. ()
Казахстан
Словения

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года

По мнению букмекерской компании PARI, Словения — фаворит противостояния. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности успеха. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.05 (20%), ничья идет за близкие 3.30 (30%).

В календарном 2022-м Казахстан не проиграл шесть официальных игр из восьми. Ничью или победу команды Магомеда Адиева в предстоящей встрече можно взять за 1.80.

«Верх» по голам был пробит в четырех из пяти последних матчей Казахстана. ТБ 2.5 во встрече со Словенией предложен за 2.30, ТМ 2.5 — 1.60.

В трех предыдущих официальных играх Казахстана из четырех забивали обе команды. То же самое произошло в четырех из пяти встреч с участием Словакии. Обмен голами идет за 2.02, обратный рынок предложен за 1.78.

Три наиболее вероятных результата поединка, по мнению букмекеров:

  • минимальная победа гостей 1:0 — за 6.50;

  • ничья 1:1 идет за 7.00;

  • 0:0 — за 7.50.

На гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуту доступен коэффициент 2.00.

Эрлинг Холанн празднует забитый мяч. Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ

Казахстан — Словения: прогноз и анализ матча 1-го тура квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года

Последние официальные матчи Казахстан сыграл осенью 2022 года в рамках Лиги наций УЕФА. Соперниками команды Магомеда Адиева были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. «Ястребы» проиграли только один матч — Азербайджану (0:3), а еще четыре поединка выиграли и заняли первое место.

У Словении группа ЛН была сложнее — команда выступала на уровень выше, в дивизионе В. Парни Матьяжа Кека встречались со шведами, норвежцами и сербами: выиграли лишь один матч, дважды проиграли, три встречи свели вничью и стали третьими.

В квалификации к Евро-2024 командам противостоит мощная Дания, а также Финляндия и Северная Ирландия, с которыми казахстанцы и словенцы разыграют вторую путевку на чемпионат Европы. А еще тут есть вечный аутсайдер — Сан-Марино.

Нападающий &laquo;Адмирала&raquo; Даниил Гутик в&nbsp;матче с &laquo;Ак&nbsp;Барсом&raquo;. «Адмирал» — «Ак Барс»: Радулов с компанией закончат серию и запрыгнут в полуфинал плей-офф

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Словения

Казахстан проиграл три последних матча, включая два товарищеских. А еще «ястребы» пропустили в каждом из шести предыдущих поединков, в том числе в контрольных встречах. Но и забивали они тоже регулярно: из восьми официальных матчей 2022 года лишь один завершился без голов парней Адиева.

Словения намного лучше закончила прошлый год: если считать товарищеские матчи, команда Кека не проиграла в шести последних поединках. При этом словенцы сыграли мощно против превосходящих их по силам соперников: обыграли норвежцев во главе с Эрлингом Холанном (2:1) и едва не дожали шведов (1:1), открыв счет в гостях.

Словения тоже регулярно забивает — в пяти последних матчах оформила девять мячей. Но и пропускает изрядно: в прошлом году Ян Облак оформил «сухарь» всего три раза, а из 10 последних встреч в пассиве у вратаря «Атлетико» 13 мячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
3
Читайте также
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Дмитрий Кузнецов: об угрозе снятия, ошибках и будущем
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
«Торпедо» не хватает характера
«Сан-Хосе» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Динамо» откладывает вопрос по Кудашову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» почти в три раза перебросал ЦСКА в последнем матче, но проиграл. Получится ли у парней Никитина поправить прицел?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости