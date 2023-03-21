Казахстан — Словения: «ястребы» распустили когти и готовы напугать Облака
23 марта в первом туре отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H Казахстан примет Словению. Матч пройдет на «Астана Арене», а обслужит его Гленн Нюберг из Швеции. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В России игру в прямом эфире не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Словения 23 марта 2023 года
По мнению букмекерской компании PARI, Словения — фаворит противостояния. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности успеха. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 4.05 (20%), ничья идет за близкие 3.30 (30%).
В календарном 2022-м Казахстан не проиграл шесть официальных игр из восьми. Ничью или победу команды Магомеда Адиева в предстоящей встрече можно взять за 1.80.
«Верх» по голам был пробит в четырех из пяти последних матчей Казахстана. ТБ 2.5 во встрече со Словенией предложен за 2.30, ТМ 2.5 — 1.60.
В трех предыдущих официальных играх Казахстана из четырех забивали обе команды. То же самое произошло в четырех из пяти встреч с участием Словакии. Обмен голами идет за 2.02, обратный рынок предложен за 1.78.
Три наиболее вероятных результата поединка, по мнению букмекеров:
На гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуту доступен коэффициент 2.00.
Казахстан — Словения: прогноз и анализ матча 1-го тура квалификации Евро-2024 23 марта 2023 года
Последние официальные матчи Казахстан сыграл осенью 2022 года в рамках Лиги наций УЕФА. Соперниками команды Магомеда Адиева были Белоруссия, Азербайджан и Словакия. «Ястребы» проиграли только один матч — Азербайджану (0:3), а еще четыре поединка выиграли и заняли первое место.
У Словении группа ЛН была сложнее — команда выступала на уровень выше, в дивизионе В. Парни Матьяжа Кека встречались со шведами, норвежцами и сербами: выиграли лишь один матч, дважды проиграли, три встречи свели вничью и стали третьими.
В квалификации к Евро-2024 командам противостоит мощная Дания, а также Финляндия и Северная Ирландия, с которыми казахстанцы и словенцы разыграют вторую путевку на чемпионат Европы. А еще тут есть вечный аутсайдер — Сан-Марино.
Прогноз и ставка на матч Казахстан — Словения
Казахстан проиграл три последних матча, включая два товарищеских. А еще «ястребы» пропустили в каждом из шести предыдущих поединков, в том числе в контрольных встречах. Но и забивали они тоже регулярно: из восьми официальных матчей 2022 года лишь один завершился без голов парней Адиева.
Словения намного лучше закончила прошлый год: если считать товарищеские матчи, команда Кека не проиграла в шести последних поединках. При этом словенцы сыграли мощно против превосходящих их по силам соперников: обыграли норвежцев во главе с Эрлингом Холанном (2:1) и едва не дожали шведов (1:1), открыв счет в гостях.
Словения тоже регулярно забивает — в пяти последних матчах оформила девять мячей. Но и пропускает изрядно: в прошлом году Ян Облак оформил «сухарь» всего три раза, а из 10 последних встреч в пассиве у вратаря «Атлетико» 13 мячей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4