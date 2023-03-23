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«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 23 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 23 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Владимир Ткачев.
Фото Официальный сайт ХК «Авангард»

23 марта «Металлург» и «Авангард» проведут в Магнитогорске четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Возможно, последняя встреча команд состоится на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Она будет транслироваться на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Старт эфира — в 16.50 мск. Омичи ведут в серии со счетом 3:0.

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«Металлург» — фаворит встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Ильи Воробьева в основное время можно поставить за 2.44, вероятность исхода — примерно 41%. Ничья идет за 3.50 (23%), успех «Авангарда» — за 2.80 (36%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае позитивного исхода принесет 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Если верите, что «Авангард» не проиграет «Металлургу» шестой матч кряду, оформите такое условие за 1.55.

ТБ 4.5 и ТМ 4.5 можно взять за одинаковые 1.90. При этом в прошлой встрече команды сыграли «низ», хотя до этого в 16 случаях из 18 делали «верх».

В пяти из семи предыдущих матчей «Авангард» забрасывал в ворота «Металлурга» больше двух шайб. ИТБ2 (2.5) доступен за 2.39, ИТМ2 (2.5) — за 1.57.

Кто откроет счет в игре? Хозяева — 1.84, гости — 1.96, никто — 51.0.

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У экспертов почти нет сомнений, что отличатся и те и другие. На вариант «обе забьют» коэффициент — 1.16, на противоположный исход — 4.80.

Победа «Магнитки» с учетом основного времени и овертайма идет за 1.78, «ястребов» — за 2.03.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Торпедо
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