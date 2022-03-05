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5 марта, 13:15

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 5 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 5 марта
Виталий Пудздрав
Джеймс Милнер.
Фото Reuters

5 марта 2022 года «Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в 28-м туре АПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.32 — это около 73% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 9.70 (10%), а ничья — 5.70 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Вест Хэма» можно выиграть 9700 рублей в случае успеха «молотобойцев».

Ф1(-1.5) идет за 1.90, а Ф2(+1.5) — за 1.96.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов — к примеру:

· тотал больше 2.5 идет за 1.49, а ТМ 2.5 — за 2.65;

· тотал больше 3.5 идет за 2.27, а ТМ 3.5 — за 1.68;

· тотал больше 4.5 идет за 3.70, а ТМ 4.5 — за 1.28.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.80. Противоположный исход доступен за 2.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.10.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Мане, 27 (1:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Кейта (Милнер, 90) Хендерсон Диас (Джонс, 90+6) Мане Салах (Диогу Жота, 79)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Честерс, 90+3) Лансини Влашич (Нобл, 61) Соучек Антонио Боуэн (Бенрама, 53)
Предупреждения
Диогу Жота 89’, Мане 90+4’  -  Доусон 31’
Судьи
Мосс (Англия)
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
1
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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