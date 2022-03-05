5 марта 2022 года «Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в 28-м туре АПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает хозяев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.32 — это около 73% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 9.70 (10%), а ничья — 5.70 (17%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Вест Хэма» можно выиграть 9700 рублей в случае успеха «молотобойцев».

Ф1(-1.5) идет за 1.90, а Ф2(+1.5) — за 1.96.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов — к примеру:

· тотал больше 2.5 идет за 1.49, а ТМ 2.5 — за 2.65;

· тотал больше 3.5 идет за 2.27, а ТМ 3.5 — за 1.68;

· тотал больше 4.5 идет за 3.70, а ТМ 4.5 — за 1.28.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.80. Противоположный исход доступен за 2.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:0 — коэффициент 7.10.