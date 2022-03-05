ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч РПЛ 5 марта 2022 года
5 марта в 21-м туре чемпионата России сыграют ЦСКА и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.39 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (2%), а победа «Нижнего Новгорода» есть в линии за 9.40 (10%).
· Ф1(-2) идет за 3.20.
· Ф2(+2) — за 1.32.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9400 рублей.
Ставку «Нижний Новгород» не проиграет" можно взять за 3.20.
Шансы ЦСКА забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.00.
Уверены, что «Нижний» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.00.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу ЦСКА. На него можно поставить за 5.40.
· ТМ 1.5 — 3.30;
· обе забьют: да — 2.40;
· точный счет: 6:0 — 67.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7