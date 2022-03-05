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Сегодня, 11:15

ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч РПЛ 5 марта 2022 года

Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 марта
Егор Сергеев
Бактиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

5 марта в 21-м туре чемпионата России сыграют ЦСКА и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.39 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (2%), а победа «Нижнего Новгорода» есть в линии за 9.40 (10%).

· Ф1(-2) идет за 3.20.

· Ф2(+2) — за 1.32.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9400 рублей.

Ставку «Нижний Новгород» не проиграет" можно взять за 3.20.

Шансы ЦСКА забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.00.

Уверены, что «Нижний» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу ЦСКА. На него можно поставить за 5.40.

· ТМ 1.5 — 3.30;

· обе забьют: да — 2.40;

· точный счет: 6:0 — 67.0.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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