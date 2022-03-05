Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 марта

5 марта в 21-м туре чемпионата России сыграют ЦСКА и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.39 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (2%), а победа «Нижнего Новгорода» есть в линии за 9.40 (10%).

· Ф1(-2) идет за 3.20.

· Ф2(+2) — за 1.32.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9400 рублей.

Ставку «Нижний Новгород» не проиграет" можно взять за 3.20.

Шансы ЦСКА забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.00.

Уверены, что «Нижний» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.00.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу ЦСКА. На него можно поставить за 5.40.

· ТМ 1.5 — 3.30;

· обе забьют: да — 2.40;

· точный счет: 6:0 — 67.0.