5 марта в 21-м туре чемпионата России сыграют ЦСКА и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.39 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа «Нижнего Новгорода» есть в линии за 9.40 (10%).

· Ф1(-2) идет за 3.20.

· Ф2(+2) — за 1.32.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9400 рублей.

Ставку «Нижний Новгород» не проиграет" можно взять за 3.20.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.55. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 2.95.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.03. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.83.

· ТМ 0.5 — 11.0;

· обе забьют: нет — 2.40;

· точный счет: 1:7 — 250.