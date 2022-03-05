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5 марта, 15:15

ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2022 года

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Нижний Новгород» 5 марта
Матвей Леонов
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

5 марта в 21-м туре чемпионата России сыграют ЦСКА и «Нижний Новгород». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.39 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (20%), а победа «Нижнего Новгорода» есть в линии за 9.40 (10%).

· Ф1(-2) идет за 3.20.

· Ф2(+2) — за 1.32.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 9400 рублей.

Ставку «Нижний Новгород» не проиграет" можно взять за 3.20.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.55. Удаление идет за 4.00.

Удаление и пенальти возможны за 2.95.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.03. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.83.

· ТМ 0.5 — 11.0;

· обе забьют: нет — 2.40;

· точный счет: 1:7 — 250.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Нижний Новгород
Голы
Юсуф Языджи, 90+6 (1:0)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес (Набабкин, 85) Фукс (Эджуке, 57) Дивеев Карраскаль (Ахметов, 75) Дзагоев (Зайнутдинов, 46) Гбамен Медина (Яковлев, 57) Бийол Юсуф Языджи Обляков
Нижний Новгород
Нигматуллин Александров Кечкеш Юлдошев (Ткачук, 89) Гоцук Ларсен Кравцов Калинский Стоцкий Эннин (Берковский, 74) Милсон (Масоэро, 45+3)
Предупреждения
Карраскаль 44’, Юсуф Языджи 60’  -  Ларсен 31’
Удаления
Кечкеш 42’
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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