Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

5 марта, 17:15

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: где смотреть матч АПЛ 5 марта 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 5 марта
Егор Сергеев
Деклан Райс.
Фото AFP

5 марта 2022 года в 28-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом». Матч между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 20.10.

Сандро Шварц. «Динамо» — «Спартак»: Шварца ждет легкая прогулка?

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» в России — считает команду Клоппа фаворитом встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.32 — это порядка 73% вероятности. Триумф «Вест Хэма» доступен за 9.70 (10%), а ничья — за 5.70 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1.5) идет за 1.90, а Ф2(+1.5) — за 1.96.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.27, а ТМ 3.5 — за 1.68.

Шансы «Ливерпуля» отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 2.13.

Уверены, что «Вест Хэм» сумеет забить два мяча минимум? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.00.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум по два раза? Тогда смело ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.30, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 7.10;

· 2:1 — 8.30;

· 3:0 — 8.70.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
05 мар, 20:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Мане, 27 (1:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью Кейта (Милнер, 90) Хендерсон Диас (Джонс, 90+6) Мане Салах (Диогу Жота, 79)
Вест Хэм Юнайтед
Фабяньски Крессуэлл Зума Доусон Джонсон Пабло Форнальс (Честерс, 90+3) Лансини Влашич (Нобл, 61) Соучек Антонио Боуэн (Бенрама, 53)
Предупреждения
Диогу Жота 89’, Мане 90+4’  -  Доусон 31’
Судьи
Мосс (Англия)

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 5 марта 2022 года

«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч примеры 5 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости