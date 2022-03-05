5 марта 2022 года в 28-м туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом». Матч между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 20.10.

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер клуба АПЛ «Ливерпуля» в России — считает команду Клоппа фаворитом встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.32 — это порядка 73% вероятности. Триумф «Вест Хэма» доступен за 9.70 (10%), а ничья — за 5.70 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 5700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(-1.5) идет за 1.90, а Ф2(+1.5) — за 1.96.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 2.27, а ТМ 3.5 — за 1.68.

Шансы «Ливерпуля» отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 2.13.

Уверены, что «Вест Хэм» сумеет забить два мяча минимум? ИТБ2 (1.5) доступен за 4.00.

Не сомневаетесь, что обе команды отличатся минимум по два раза? Тогда смело ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.30, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 7.10;

· 2:1 — 8.30;

· 3:0 — 8.70.