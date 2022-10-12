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12 октября, 19:15

«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 12 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Трент Александр-Арнольд, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

12 октября в матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Айброкс», посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
12 окт, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
1:7
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Ливерпуль». На победу команды Клоппа можно поставить за 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью оценили котировкой 5.10 (18%), успех «Рейнджерса» — 7.40 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5100 рублей.

Если считаете, что «Рейнджерс» в состоянии не проиграть красным, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты, используя фору: Ф1(+1.5) доступна за 1.72, Ф2(-1.5) — за 2.20.

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Эксперты считают, что «верх» по голам в матче не зайдет — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.86, в то время как обратный исход — за 2.00.

А вот вариант «обе забьют» более вероятен, его взять можно за 1.80.

Лучшие шансы отличиться среди хозяев — у Антонио Чолака (4.00), среди гостей — у Мохамеда Салаха (1.80).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 7.20;

• 0:1 — за 7.80;

• 1:2 — за 7.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Рейнджерс
0
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«Барселона» — «Интер»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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