«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги чемпионов 12 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
12 октября в матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Айброкс», посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Ливерпуль». На победу команды Клоппа можно поставить за 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью оценили котировкой 5.10 (18%), успех «Рейнджерса» — 7.40 (13%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5100 рублей.
Если считаете, что «Рейнджерс» в состоянии не проиграть красным, оформите ставку за 2.90.
Улучшите коэффициенты, используя фору: Ф1(+1.5) доступна за 1.72, Ф2(-1.5) — за 2.20.
Эксперты считают, что «верх» по голам в матче не зайдет — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.86, в то время как обратный исход — за 2.00.
А вот вариант «обе забьют» более вероятен, его взять можно за 1.80.
Лучшие шансы отличиться среди хозяев — у Антонио Чолака (4.00), среди гостей — у Мохамеда Салаха (1.80).
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 0:2 — за 7.20;
• 0:1 — за 7.80;
• 1:2 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1