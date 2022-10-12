12 октября в матче Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Рейнджерс». Матч начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Айброкс», посмотреть прямую трансляцию можно будет на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами встречи «Ливерпуль». На победу команды Клоппа можно поставить за 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью оценили котировкой 5.10 (18%), успех «Рейнджерса» — 7.40 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5100 рублей.

Если считаете, что «Рейнджерс» в состоянии не проиграть красным, оформите ставку за 2.90.

Улучшите коэффициенты, используя фору: Ф1(+1.5) доступна за 1.72, Ф2(-1.5) — за 2.20.

Эксперты считают, что «верх» по голам в матче не зайдет — тотал меньше 2.5 мяча идет за 1.86, в то время как обратный исход — за 2.00.

А вот вариант «обе забьют» более вероятен, его взять можно за 1.80.

Лучшие шансы отличиться среди хозяев — у Антонио Чолака (4.00), среди гостей — у Мохамеда Салаха (1.80).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 0:2 — за 7.20;

• 0:1 — за 7.80;

• 1:2 — за 7.90.