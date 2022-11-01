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Сегодня, 13:15

«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Ливерпуля» празднуют гол.
Фото Global Look Press

1 ноября в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Наполи». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Энфилде», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.45 мск. Рассудит команды Тобиас Штилер.

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Наполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» больше шансов. Поставить на победу красных можно за 1.93, это примерно 52% вероятности. Успех «Наполи» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

«Наполи» не знает горечи поражения уже больше полугода — последний раз команда Спаллетти уступала более полугода назад, в апреле в матче с «Эмполи». С тех пор неаполитанцы только побеждают или играют ничьи. Если считаете, что подобное случится и на «Энфилде», оформите ставку за 1.93.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.80.

За пять туров этой Лиги чемпионов команды на двоих сыграли десять матчей — в девяти из них прошел «верх» по голам. Поэтому у экспертов нет сомнений в результативности — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.

Вариант «обе забьют» эксперты считают очень вероятным и оценили его в 1.49.

Наиболее возможный точный счет — ничья 1:1 за 8.10.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Наполи»

В прошедшем туре АПЛ «Ливерпуль» внезапно проиграл «Лидсу» на «Энфилде». После такого считать красных фаворитами в матче против монструозного «Наполи» тяжело. Команда Спаллетти разнесла Лигу чемпионов (забила 20 мячей на групповом этапе, из них 14 — в ворота «Аякса» и «Ливерпуля») и не проигрывает уже полгода. Конечно же, есть все шансы не проиграть и сейчас — мерсисайдцы явно не в порядке и подряд проиграли в АПЛ два матча с аутсайдерами лиги.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» не проиграет за 1.93.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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