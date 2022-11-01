«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года
1 ноября в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Наполи». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Энфилде», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.45 мск. Рассудит команды Тобиас Штилер.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» больше шансов. Поставить на победу красных можно за 1.93, это примерно 52% вероятности. Успех «Наполи» оценили в 3.70 (27%), ничью — в 4.20 (21%).
При ставке в 1000 рублей на победу гостей в случае успеха выплата составит 3700 рублей.
«Наполи» не знает горечи поражения уже больше полугода — последний раз команда Спаллетти уступала более полугода назад, в апреле в матче с «Эмполи». С тех пор неаполитанцы только побеждают или играют ничьи. Если считаете, что подобное случится и на «Энфилде», оформите ставку за 1.93.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.80.
За пять туров этой Лиги чемпионов команды на двоих сыграли десять матчей — в девяти из них прошел «верх» по голам. Поэтому у экспертов нет сомнений в результативности — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.
Вариант «обе забьют» эксперты считают очень вероятным и оценили его в 1.49.
Наиболее возможный точный счет — ничья 1:1 за 8.10.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Наполи»
В прошедшем туре АПЛ «Ливерпуль» внезапно проиграл «Лидсу» на «Энфилде». После такого считать красных фаворитами в матче против монструозного «Наполи» тяжело. Команда Спаллетти разнесла Лигу чемпионов (забила 20 мячей на групповом этапе, из них 14 — в ворота «Аякса» и «Ливерпуля») и не проигрывает уже полгода. Конечно же, есть все шансы не проиграть и сейчас — мерсисайдцы явно не в порядке и подряд проиграли в АПЛ два матча с аутсайдерами лиги.
Рекомендуемая ставка: «Наполи» не проиграет за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2