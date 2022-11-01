«Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года
1 ноября в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся участники самого запутанного квартета — «Марсель» и «Тоттенхэм» из группы D. Матч пройдет на стадионе «Велодром», стартовый свисток поляка Шимона Марциняка прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.45, что составляет примерно 39% вероятности. Успех «Марселя» доступен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.40 (28%).
Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Олимпика» в случае успеха принесет 3000 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 8.20;
• успех гостей 2:1 — за 8.90.
Команды встречались в первом туре группового этапа: «шпоры» дома без проблем обыграли соперника (2:0). «Тоттенхэм» чуть успешнее провел и остальные встречи: после пяти туров команда Антонио Конте с восемью очками идет первой, «Марсель» с шестью баллами — последний. Верите, что дома «Олимпик» как минимум не уступит? Этот рынок можно взять за 1.59.
Хозяева за пять туров оформили семь забитых мячей, гости — шесть. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.73, обратный рынок оценен в 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тоттенхэм» 1 ноября 2022 года
Несмотря на промежуточное последнее место, хозяева еще не потеряли шансы на выход в плей-офф — необходимо обыграть «Тоттенхэм», который опережает «Олимпик» лишь на два балла. В последних играл «Марсель» выглядел хорошо: дважды прибил «Спортинг» (4:1 и 2:0) и обидно уступил «Айнтрахту» (1:2). У провансальцев неплохо работает нападение: в последних 10 встречах во всех турнирах команда забивала в среднем 1.4 гола за матч. «Шпоры» атакуют еще лучше: за тот же промежуток заколачивали по 1.8 мяча за игру.
Также соперники немало пропускают: «Олимпик» за пять матчей в ЛЧ получил в свои ворота шесть мячей, «Тоттенхэм» — пять. И «шпоры», и провансальцы пропускали в последних четырех встречах во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2