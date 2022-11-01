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«Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч Лиги чемпионов 1 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Марсель» — «Тоттенхэм» 1 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Харри Кейн, «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

1 ноября в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов встретятся участники самого запутанного квартета — «Марсель» и «Тоттенхэм» из группы D. Матч пройдет на стадионе «Велодром», стартовый свисток поляка Шимона Марциняка прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3».

Лига чемпионов. Группа D
01 нояб, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Тоттенхэм

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у гостей чуть больше шансов на успех: поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 2.45, что составляет примерно 39% вероятности. Успех «Марселя» доступен с котировкой 3.00 (33%), ничья идет за 3.40 (28%).

Верите в хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Олимпика» в случае успеха принесет 3000 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Тоттенхэма» 1:0 — за 8.20;

• успех гостей 2:1 — за 8.90.

Команды встречались в первом туре группового этапа: «шпоры» дома без проблем обыграли соперника (2:0). «Тоттенхэм» чуть успешнее провел и остальные встречи: после пяти туров команда Антонио Конте с восемью очками идет первой, «Марсель» с шестью баллами — последний. Верите, что дома «Олимпик» как минимум не уступит? Этот рынок можно взять за 1.59.

Хозяева за пять туров оформили семь забитых мячей, гости — шесть. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.73, обратный рынок оценен в 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Марсель» — «Тоттенхэм» 1 ноября 2022 года

Несмотря на промежуточное последнее место, хозяева еще не потеряли шансы на выход в плей-офф — необходимо обыграть «Тоттенхэм», который опережает «Олимпик» лишь на два балла. В последних играл «Марсель» выглядел хорошо: дважды прибил «Спортинг» (4:1 и 2:0) и обидно уступил «Айнтрахту» (1:2). У провансальцев неплохо работает нападение: в последних 10 встречах во всех турнирах команда забивала в среднем 1.4 гола за матч. «Шпоры» атакуют еще лучше: за тот же промежуток заколачивали по 1.8 мяча за игру.

Также соперники немало пропускают: «Олимпик» за пять матчей в ЛЧ получил в свои ворота шесть мячей, «Тоттенхэм» — пять. И «шпоры», и провансальцы пропускали в последних четырех встречах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Марсель
ФК Тоттенхэм Хотспур
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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