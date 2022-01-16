«Ливерпуль» — «Брентфорд»: где смотреть матч АПЛ 16 января 2022 года

16 января в 22-м туре АПЛ официальный партнер букмекерской компании БЕТСИТИ — «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и начнется в 17.00. Трансляцию покажет Okko.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Ливерпуль. На успех команды можно поставить с котировкой 1.30 — это примерно 74% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.70 (17%), а победа «Брентфорда» есть в линии за 11.00 (9%).

Ф1(-2) идет за 2.50, а Ф2(+2) — за 1.53.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Брентфорда» потенциальная выплата составит 11 000.

Ставка «Брентфорд» не проиграет" есть в линии за 3.80.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 3 в предстоящей игре идет за 2.08. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.80.

· ТМ 0.5 — 17.0;

· обе забьют: да — 2.16;

· точный счет: 0:4 — 200.