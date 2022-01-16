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Сегодня, 17:15

«Аталанта» — «Интер»: где смотреть матч серии А 16 января 2022 года

Егор Сергеев
Йоаким Меле.
Фото Reuters

16 января в 22-м туре серии А «Аталанта» сыграет с «Интером». Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 22:45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 2.22 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Аталанты» есть в линии за 3.10 (30%).

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.66.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Аталанты» потенциальная выплата составит 3100.

Ставку «Аталанта» не проиграет" можно взять за 1.71.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.55. Удаление идет за 3.80.

Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Италия. Серия А. 22-й тур
16 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Интер

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.59. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 2.45.

· ТМ 0.5 — 19.0;

· обе забьют: да — 1.53;

· точный счет: 0:3 — 20.0.

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3
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4
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5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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