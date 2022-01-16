«Аталанта — «Интер»: прогноз и ставки на матч Серии А 16 января 2022 года

16 января в 22-м туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Интером». Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 22:45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 2.22 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Аталанты» есть в линии за 3.10 (30%).

Ф1(+1.5) идет за 1.25, а Ф2(-1.5) — за 3.90.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Интера» потенциальная выплата составит 2 200.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

· Ф1(-1) идет за 4.90, а Ф2(+1) — за 1.18;

· Ф1(+1) идет за 1.36, а Ф2(-1) — за 3.10;

· Ф1(+2.5) идет за 1.07, а Ф2(-2.5.) — за 8.10.

Ставка на тотал меньше 2.5 заходила в четырех из шести последних очных матчей этих команд на стадионе в Бергамо. В предстоящей игре такой результат доступен за 2.45.

В трех из пяти последних очных встреч этих команд фиксировался гол на первых минутах матча. Дважды отличался Лаутаро Мартинес на 4-й и 5-й минутах. В 2020-м году защитник Данило д'Амброзио открыл счет уже на 1-й минуте. На мяч с 1-й по 15-ю минуту можно поставить за 2.90

«Интер» шесть матчей подряд не проигрывает «Аталанте». В предстоящей игре Х2 можно взять с коэффициентом 1.40.