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Сегодня, 13:15

«Аталанта — «Интер»: прогноз и ставки на матч Серии А 16 января 2022 года

Виталий Пудздрав
Симоне Индзаги.
Фото Reuters

16 января в 22-м туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Интером». Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо и начнется в 22:45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На успех команды можно поставить с котировкой 2.22 — это примерно 45% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Аталанты» есть в линии за 3.10 (30%).

Ф1(+1.5) идет за 1.25, а Ф2(-1.5) — за 3.90.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Интера» потенциальная выплата составит 2 200.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

· Ф1(-1) идет за 4.90, а Ф2(+1) — за 1.18;

· Ф1(+1) идет за 1.36, а Ф2(-1) — за 3.10;

· Ф1(+2.5) идет за 1.07, а Ф2(-2.5.) — за 8.10.

Ставка на тотал меньше 2.5 заходила в четырех из шести последних очных матчей этих команд на стадионе в Бергамо. В предстоящей игре такой результат доступен за 2.45.

В трех из пяти последних очных встреч этих команд фиксировался гол на первых минутах матча. Дважды отличался Лаутаро Мартинес на 4-й и 5-й минутах. В 2020-м году защитник Данило д'Амброзио открыл счет уже на 1-й минуте. На мяч с 1-й по 15-ю минуту можно поставить за 2.90

Италия. Серия А. 22-й тур
16 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Интер

«Интер» шесть матчей подряд не проигрывает «Аталанте». В предстоящей игре Х2 можно взять с коэффициентом 1.40.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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