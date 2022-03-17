17 марта во втором матче 1/8 Лиги Европы между собой сыграют «Лион» и «Порту». Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Лион» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Порту» есть в линии за 2.90 (32%).

· Ф1(-1) идет за 3.20

· Ф2(+1) — за 1.35

При ставке в 1000 рублей на «Лион» потенциальная выплата составит 2260 рублей.

Ставку «Порту» не проиграет" можно взять за 1.68.

Шансы «Порту» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.90.

Уверены, что «Лион» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.98. Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.

· ТМ 1.5 — 4.20

· Обе забьют: да — 1.63

· Точный счет: 3:1 —