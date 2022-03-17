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«Лион» — «Порту»: прогноз и ставки на матч Лиги Европы 17 марта 2022

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лион» — «Порту» 17 марта
Матвей Леонов
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Лео Дюбуа.
Фото AFP

17 марта во втором матче 1/8 Лиги Европы между собой сыграют «Лион» и «Порту». Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет явного фаворита. На «Лион» можно поставить с котировкой 2.26 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Порту» есть в линии за 2.90 (32%).

· Ф1(-1) идет за 3.20

· Ф2(+1) — за 1.35

При ставке в 1000 рублей на «Лион» потенциальная выплата составит 2260 рублей.

Ставку «Порту» не проиграет" можно взять за 1.68.

Шансы «Порту» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.90.

Уверены, что «Лион» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 1.98. Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.

· ТМ 1.5 — 4.20

· Обе забьют: да — 1.63

· Точный счет: 3:1 —

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Порту

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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