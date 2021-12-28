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«Лестер» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2021 года

11:15
Каспер Шмейхель. Фото Reuters
Каспер Шмейхель. Фото Reuters
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28 декабря 2021 года в 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» навестит «Лестер». Матч пройдет на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko в разделе «Спорт».

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер английского футбольного клуба «Ливерпуль» — считает гостей фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Клоппа можно за 1.40 — это примерно 69% вероятности. Успех «Лестер» оценивается котировкой 7.20 (13%), а ничья — 5.50 (18%).

Также вы можете выбрать один из вариантов форы на этот матч:

· Ф1(+1) идет за 2.55, а Ф2(-1) — за 1.52;

· Ф1(+1.5) идет за 1.87, а Ф2(-1.5) — за 2.00;

· Ф1(+2) идет за 1.50, а Ф2(-2) — за 2.60;

· Ф1(+2.5) идет за 1.34, а Ф2(-2.5) — за 3.20.

Тотал голов больше 3.5 можно взять за 1.96, а ТМ 3.5 — за 1.90.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.56. Обратный исход доступен за 2.43.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.30, а удаления — 6.00.

Наиболее вероятный счет матча 1:2 — коэффициент 8.40.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
28 дек, 23:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Ливерпуль

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Егор Сергеев все материалы автора
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