«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч АПЛ 27 декабря

27 декабря в 19-м туре чемпионата Англии между собой сыграют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko начиная с 22.30.

27.12.2021 | Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «МЮ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.48 — это примерно 65% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.60 (21%), а победа «Ньюкасла» есть в линии за 7.00 (14%).

Ф1(+1.5) идет за 1.65, а Ф2(-1.5) — за 2.25.

При ставке в 1000 рублей на победу «Ньюкасла» потенциальная выплата составит 7000.

Ставку «Ньюкасл» не проиграет» можно взять за 2.75.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00. Удаление и пенальти возможны за 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.98. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.88.

— ТМ 0.5 — 18.0;

— Пенальти в первом тайме: да — 3.90;

— Точный счет: 1:5 — 28.0.