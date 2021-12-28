30 декабря сборная России сыграет на молодежном чемпионате мира против сверстников из Швейцарии. Игра пройдет в канадском городе Ред-Дир на арене «Уэстернер Парк» и начнется в 00.30. Трансляцию покажет Первый канал.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче Россия является фаворитом и победит в основное время. На нее можно поставить с коэффициентом — 1.30, это примерно 70% вероятности. Ничья идет в этом матче за 5.70 (15%). Коэффициент идет на победу Словакии — 6.50 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 5700 рублей.

Ставка «Словакия не проиграет» есть в линии за 3.20.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче может забить Россия. Этот исход есть за 1.30.

Тотал голов больше 6.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 6.5 можно взять за 1.76.

· Ф1 (-7.5) — 12.5;

· ТБ 10.5 — 9.30;

· Обе забьют: нет — 5.70.