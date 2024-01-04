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«Лас-Пальмас» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2024 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

4 января «Барселона» навестит «Лас-Пальмас» в 19-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Гран-Канария» и стартует в 23.30 по московскому времени. Главный судья — Пабло Фуэртес. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 19-й тур
04 янв, 23:30. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
Барселона

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 1.53, это соответствует примерно 61% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 4.53 (22%), успех желтых — за 5.91 (17%).

«Обе забьют» оценили в 1.75, коэффициент на обратный вариант — 2.07. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.29.

Триумф каталонцев с форой (-1) можно сыграть за 1.82. Рынок Ф1 (+1) ждет вас за 1.98.

В последний раз Роберт Левандовски отметился взятием ворот 10 декабря. Несмотря на это, специалисты считают поляка самым вероятным автором точного удара и дали на это событие котировку 1.82.

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В предыдущем туре блауграна получила две пробоины от замыкающей таблицу ла лиги «Альмерии» (3:2). Индивидуальный тотал «Лас-Пальмаса» больше одного гола представлен за 2.32.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 6.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Лас-Пальмас
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«Ювентус» — «Салернитана»: прогноз на матч Кубка Италии 4 января 2024 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

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Краснодар

 8
П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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