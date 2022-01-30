Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Канада — США: прогноз на матч отбора ЧМ-2022 30 января

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Канада — США
Виталий Пудздрав
Футболисты сборной США.
Фото Getty Images

30 января в 10-м туре отбора к ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Канады примет США. Матч между ними состоится в Гамильтоне на стадионе «Тим Хортонс Филд», начало в 23.05. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ. 3-й раунд
30 янв, 23:05. ()
Канада
США

Команда Грегга Берхалтера — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной США можно за 2.55 — это примерно 37% вероятности. Успех Канады оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья доступна за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 2.04, а Ф2(0) — 1.78;

  • Ф1(+1) идет за 1.22, а Ф2(-1) — за 4.00;

  • Ф1(-1) идет за 4.80, а Ф2(+1) — за 1.16.

Болельщики сборной Сенегала. Сенегал — Экваториальная Гвинея: Менди оформит очередной «сухарь»

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.28, а ТМ 2.5 — за 1.63.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Противоположный исход доступен за 1.77.

Шансы Канады забить больше одного мяча оцениваются котировкой 2.85.

Уверены, что сборная США отличится минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 2.60.

Не сомневаетесь, что обе сборные смогут отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 8.40.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 5.90.

Прогнозы на спорт
Сборная Канады по футболу
Сборная США по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
0
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенегал — Экваториальная Гвинея: где смотреть матч 30 января онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости