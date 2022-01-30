30 января в 10-м туре отбора к ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Канады примет США. Матч между ними состоится в Гамильтоне на стадионе «Тим Хортонс Филд», начало в 23.05. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Команда Грегга Берхалтера — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу сборной США можно за 2.55 — это примерно 37% вероятности. Успех Канады оценивается котировкой 2.90 (33%), а ничья доступна за 3.20 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3200 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 2.04 , а Ф2(0) — 1.78 ;

Ф1(+1) идет за 1.22 , а Ф2(-1) — за 4.00 ;

Ф1(-1) идет за 4.80, а Ф2(+1) — за 1.16.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.28, а ТМ 2.5 — за 1.63.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Противоположный исход доступен за 1.77.

Шансы Канады забить больше одного мяча оцениваются котировкой 2.85.

Уверены, что сборная США отличится минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 2.60.

Не сомневаетесь, что обе сборные смогут отличиться по два раза минимум? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 8.40.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 5.90.