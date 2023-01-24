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«Лацио» — «Милан»: где смотреть матч серии А 24 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Милан» 24 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Сергей Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press

24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.

Италия. Серия А. 19-й тур
24 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Милан

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на «Милан» можно за 2.30, это примерно 47% вероятности. Успех «Лацио» оценен в 3.00 (33%), ничья — в 3.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.66.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.22, Ф2(0) — за 1.94.

«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших официальных матчей «Милана». Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.03, на ТМ 2.5 — за 1.84.

Вариант «обе забьют» эксперты считают вполне вероятным — его оценили в 1.75.

В последних десяти встречах «Милан» забивал в среднем 1.5 мяча за игру, «Лацио» был менее результативен — 1.1 гола. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.50, на ИТБ2 (1.5) — за 2.20.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 идет за 6.20;

  • 1:0 в пользу «Милана» — за 7.80;

  • такой же результат на «Лацио» — за 8.00.

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«Спартак» Москва — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 25 января 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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