24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на «Милан» можно за 2.30, это примерно 47% вероятности. Успех «Лацио» оценен в 3.00 (33%), ничья — в 3.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.66.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.22, Ф2(0) — за 1.94.

«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших официальных матчей «Милана». Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.03, на ТМ 2.5 — за 1.84.

Вариант «обе забьют» эксперты считают вполне вероятным — его оценили в 1.75.

В последних десяти встречах «Милан» забивал в среднем 1.5 мяча за игру, «Лацио» был менее результативен — 1.1 гола. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.50, на ИТБ2 (1.5) — за 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: