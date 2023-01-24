«Лацио» — «Милан»: где смотреть матч серии А 24 января 2023 года онлайн в прямом эфире
24 января в 19-м туре серии А встретятся команды из верхней половины таблицы — «Лацио» и «Милан». Матч начнется в 22.45 по московскому времени на «Стадио Олимпико», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru. Старт трансляции — в 22.40 мск. Главный арбитр встречи — Марко ди Белло.
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в гостей. Поставить на «Милан» можно за 2.30, это примерно 47% вероятности. Успех «Лацио» оценен в 3.00 (33%), ничья — в 3.70 (20%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет выплату в 3000 рублей, а чистая прибыль составит 2000 рублей.
Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку за 1.66.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 2.22, Ф2(0) — за 1.94.
«Верх» по голам прошел в восьми из десяти прошедших официальных матчей «Милана». Поставить на ТБ 2.5 можно за 2.03, на ТМ 2.5 — за 1.84.
Вариант «обе забьют» эксперты считают вполне вероятным — его оценили в 1.75.
В последних десяти встречах «Милан» забивал в среднем 1.5 мяча за игру, «Лацио» был менее результативен — 1.1 гола. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.50, на ИТБ2 (1.5) — за 2.20.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2