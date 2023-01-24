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24 января, 19:15

Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз на матч Australian Open 25 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Андрей Рублев — Новак Джокович 25 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

25 января на Australian Open состоится четвертьфинальный матч с участием российского теннисиста Андрея Рублева. Его соперником станет девятикратный чемпион турнира серб Новак Джокович. Игроки сойдутся в битве на «Арене Рода Лэйвера». Матч начнется не ранее 11.35 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом. На победу сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 5.30 (14%).

Ставка в 1000 рублей на спортсмена из России в случае его триумфа принесет выплату в 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.

Матч завершится в трех сетах? Такой результат в пользу Новака — самый популярный, коэффициент — 2.05.

На то, что Рублев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.72. Ф1(+1.5) сета идет за 3.07.

Если считаете, что Джокович возьмет подачу соперника хотя бы пять раз, поставьте на это за 1.76. На ТМ 4.5 брейка — за 1.95.

Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 33.5 оценен в 1.71, ТМ 33.5 — в 2.07;

  • ТБ 34.5 — в 1.80, ТМ 34.5 — в 1.94.

Сколько геймов выиграет каждый игрок? ИТБ1 (14.5) предложено оформить за 1.79, ИТМ1 (14.5) — за 1.95. У Джоковича ИТБ (19.5) и ИТМ (19.5) доступны за 1.78 и 1.97 соответственно.

Вариант «игрок выиграет матч, проиграв первый сет» идет за 5.00.

На то, что Джокович первым выиграет 15 очков в матче, котировка — 1.20. На Рублева — 4.00.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович

Несмотря на несколько классных побед на этом турнире, слабые стороны Рублева остались прежними — это игра слева и вторая подача. Соперники продолжают использовать достаточно медленный второй мяч Андрея и часто заколачивают его навылет. Например, в игре с Руне российский теннисист выиграл на второй подаче всего 47% очков. Джокович, возможно, лучший игрок на приеме — для него не составит труда обыгрывать Рублева, когда он не сможет подать с первого раза.

Рекомендуемая ставка: Рублев выиграет менее 46.5% очков на второй подаче за 1.75.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Новак Джокович
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