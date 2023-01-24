Андрей Рублев — Новак Джокович: прогноз на матч Australian Open 25 января 2023 года
25 января на Australian Open состоится четвертьфинальный матч с участием российского теннисиста Андрея Рублева. Его соперником станет девятикратный чемпион турнира серб Новак Джокович. Игроки сойдутся в битве на «Арене Рода Лэйвера». Матч начнется не ранее 11.35 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом. На победу сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех Рублева доступен за 5.30 (14%).
Ставка в 1000 рублей на спортсмена из России в случае его триумфа принесет выплату в 5300 рублей, а чистая прибыль составит 4300 рублей.
Матч завершится в трех сетах? Такой результат в пользу Новака — самый популярный, коэффициент — 2.05.
На то, что Рублев возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.72. Ф1(+1.5) сета идет за 3.07.
Если считаете, что Джокович возьмет подачу соперника хотя бы пять раз, поставьте на это за 1.76. На ТМ 4.5 брейка — за 1.95.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество геймов:
Сколько геймов выиграет каждый игрок? ИТБ1 (14.5) предложено оформить за 1.79, ИТМ1 (14.5) — за 1.95. У Джоковича ИТБ (19.5) и ИТМ (19.5) доступны за 1.78 и 1.97 соответственно.
Вариант «игрок выиграет матч, проиграв первый сет» идет за 5.00.
На то, что Джокович первым выиграет 15 очков в матче, котировка — 1.20. На Рублева — 4.00.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Новак Джокович
Несмотря на несколько классных побед на этом турнире, слабые стороны Рублева остались прежними — это игра слева и вторая подача. Соперники продолжают использовать достаточно медленный второй мяч Андрея и часто заколачивают его навылет. Например, в игре с Руне российский теннисист выиграл на второй подаче всего 47% очков. Джокович, возможно, лучший игрок на приеме — для него не составит труда обыгрывать Рублева, когда он не сможет подать с первого раза.
Рекомендуемая ставка: Рублев выиграет менее 46.5% очков на второй подаче за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2