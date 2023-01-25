СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 25 января 2023 года
25 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится уже шестое армейское дерби в этом сезоне. Новая встреча СКА и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.60 (25%).
Считаете, что хозяева заберут победу? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Романа Ротенберга при благополучном исходе принесет 2130 рублей.
Поставить на победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.62, этот рынок на ЦСКА доступен за 2.30.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.43;
• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.19.
Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.15. Команды в этом сезоне встречались уже пять раз, но лишь дважды оппоненты на двоих забросили больше четырех шайб.
Наиболее вероятный бомбардир в составе обеих команд — нападающий СКА Дмитрий Яшкин. Поставить на заброшенную шайбу от него можно за 2.20, в этом сезоне Яшкин оформил уже 31 гол.
Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года
Петербуржцы забивают больше всех в этом сезоне КХЛ: за 55 игр забросили уже 196 шайб, в среднем за матч — 3.56 гола. В 2023 году команда Ротенберга провела девять матчей, в пяти из которых заколачивала три или больше шайбы. ЦСКА же в среднем за матч получает 2.23 гола в свои ворота, а в последней игре с «Трактором» пропустил три шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2