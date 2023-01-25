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СКА — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 25 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки ЦСКА в матче с «Торпедо».
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

25 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится уже шестое армейское дерби в этом сезоне. Новая встреча СКА и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледовый дворец», начало — в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Успех москвичей предложен с котировкой 3.20 (30%), ничья идет за 3.60 (25%).

Считаете, что хозяева заберут победу? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Романа Ротенберга при благополучном исходе принесет 2130 рублей.

Поставить на победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов можно за 1.62, этот рынок на ЦСКА доступен за 2.30.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.70, Ф2(+1.5) — за 1.43;

• Ф2(-1.5) идет за 4.40, Ф1(+1.5) — за 1.19.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.15. Команды в этом сезоне встречались уже пять раз, но лишь дважды оппоненты на двоих забросили больше четырех шайб.

Наиболее вероятный бомбардир в составе обеих команд — нападающий СКА Дмитрий Яшкин. Поставить на заброшенную шайбу от него можно за 2.20, в этом сезоне Яшкин оформил уже 31 гол.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — ЦСКА 25 января 2023 года

Петербуржцы забивают больше всех в этом сезоне КХЛ: за 55 игр забросили уже 196 шайб, в среднем за матч — 3.56 гола. В 2023 году команда Ротенберга провела девять матчей, в пяти из которых заколачивала три или больше шайбы. ЦСКА же в среднем за матч получает 2.23 гола в свои ворота, а в последней игре с «Трактором» пропустил три шайбы.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.79.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Спартак

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Зенит

 12
П
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Спартак

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Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

 16 1 3
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