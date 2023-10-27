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27 октября, 08:15

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: лидер АПЛ готов к бескомпромиссному сражению в лондонском дерби

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 27 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press

27 октября «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» откроют программу 10-го тура АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, главный судья Энди Мэдли даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
27 окт, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:2
Тоттенхэм Хотспур

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» предложили с котировкой 4.19 (24%). Ничья доступна за 3.94 (25%).

Если допускаете, что клубы обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.69. Обратный вариант оценили в 2.18.

Предыдущая разборка соперников на «Селхерст Парк» закончилась разгромной победой «Тоттенхэма» (4:0). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.74, ТМ 2.5 — в 2.15.

Команда Энджа Постекоглу не пропустила в двух турах подряд. Третий «сухарь» лидера АПЛ представлен за 2.83.

Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хен Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.35.

Валерий Карпин. «Ростов» и «Локомотив» обменялись победами в Кубке России. В РПЛ Карпин и Галактионов вновь не намерены проигрывать

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Четыре последних столкновения лондонских клубов получились бескомпромиссными: в прошлом розыгрыше АПЛ «шпоры» дважды победили всухую (4:0 и 1:0), а в сезоне-2021/22 соперники обменялись домашними разгромами с одинаковым счетом (3:0). Вдобавок «орлы» не забили в двух турах кряду — против «Ноттингема» (0:0) и «Ньюкасла» (0:4). У парней Энджа Постекоглу, напротив, все отлично: одолели «Лутон» (1:0) и «Фулхэм» (2:0), обошлись без пропущенных мячей и начнут игровой уик-энд в статусе лидера таблицы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.18.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

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 3
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Виктор Александров

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