«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: лидер АПЛ готов к бескомпромиссному сражению в лондонском дерби
27 октября «Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» откроют программу 10-го тура АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, главный судья Энди Мэдли даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.
В букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей чуть больше шансов на три очка: взять триумф «шпор» можно с коэффициентом 1.84, что составляет примерно 51% вероятности. Успех «Кристал Пэлас» предложили с котировкой 4.19 (24%). Ничья доступна за 3.94 (25%).
Если допускаете, что клубы обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.69. Обратный вариант оценили в 2.18.
Предыдущая разборка соперников на «Селхерст Парк» закончилась разгромной победой «Тоттенхэма» (4:0). Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.74, ТМ 2.5 — в 2.15.
Команда Энджа Постекоглу не пропустила в двух турах подряд. Третий «сухарь» лидера АПЛ представлен за 2.83.
Аналитики решили, что лучшая возможность отличиться будет у Сон Хен Мина. Точный выстрел форварда «шпор» идет за 2.35.
Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
Четыре последних столкновения лондонских клубов получились бескомпромиссными: в прошлом розыгрыше АПЛ «шпоры» дважды победили всухую (4:0 и 1:0), а в сезоне-2021/22 соперники обменялись домашними разгромами с одинаковым счетом (3:0). Вдобавок «орлы» не забили в двух турах кряду — против «Ноттингема» (0:0) и «Ньюкасла» (0:4). У парней Энджа Постекоглу, напротив, все отлично: одолели «Лутон» (1:0) и «Фулхэм» (2:0), обошлись без пропущенных мячей и начнут игровой уик-энд в статусе лидера таблицы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.18.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1