13 марта в 29-м туре чемпионата Италии между собой сыграют «Торино» и «Интер». Встреча пройдет в Турине на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На миланцев можно поставить с котировкой 1.62 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Торино» есть в линии за 6.10 (16%).

Ф1(+1.5) идет за 1.45 ;

Ф2(-1.5) — за 2.75.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставку «Торино» не проиграет» можно взять за 2.40.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.50. Для «Интера» доступна котировка в 8.60, а для «Торино» — 15.5.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.84. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.03.