Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Торино» — «Интер»: где смотреть матч серии А 13 марта

Прямая трансляция матча серии А «Торино» — «Интер»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Интера».
Фото Reuters

13 марта в 29-м туре чемпионата Италии между собой сыграют «Торино» и «Интер». Встреча пройдет в Турине на Олимпийском стадионе и начнется в 22.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Интер

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Интер». На миланцев можно поставить с котировкой 1.62 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Торино» есть в линии за 6.10 (16%).

  • Ф1(+1.5) идет за 1.45;

  • Ф2(-1.5) за 2.75.

 

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ставку «Торино» не проиграет» можно взять за 2.40.

 
Джейми Варди. «Арсенал» — «Лестер»: опыт Варди не поможет против задора молодой команды Артеты

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.50. Для «Интера» доступна котировка в 8.60, а для «Торино» — 15.5.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.84. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.03.

  • ТМ 0.5 — 14.0;

  • обе забьют: нет — 1.95;

  • точный счет: 1:1 — 7.30.

Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
0
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 13 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости