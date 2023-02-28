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«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 28 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Чалов.
Фото Global Look Press

28 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Краснодар» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени со свистком арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире с 19.25 мск игру покажет сайт matchtv.ru. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 февр, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

ЦСКА — минимальный фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу гостей в основное время объявлен коэффициент 2.46, вероятность подобного исхода составляет около 39%. Возможный успех «Краснодара» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на ничейный результат в случае благоприятного исхода принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Эксперты ожидают активность в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.

Обмен голами доступен за 1.85, противоположный рынок — за 1.95.

В первом матче команда Владимира Федотова забила два мяча в первые 30 минут игры. На то, что во второй встрече армейцы также отличатся в первом тайме, котировка — 2.06.

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Три наиболее вероятных исхода игры, по прогнозу аналитиков:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • минимальная победа ЦСКА 1:0 — за 7.30;

  • успех «Краснодара» 1:0 — за 8.20.

Отличный вариант — поставить на два-три гола в матче за 1.92.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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«Бристоль» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 28 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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