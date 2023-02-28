«Краснодар» — ЦСКА: где смотреть матч FONBET Кубка России 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
28 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Краснодар» примет ЦСКА. Встреча состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени со свистком арбитра Сергея Карасева. В прямом эфире с 19.25 мск игру покажет сайт matchtv.ru. Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу армейцев.
ЦСКА — минимальный фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу гостей в основное время объявлен коэффициент 2.46, вероятность подобного исхода составляет около 39%. Возможный успех «Краснодара» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 3.50 (27%).
Ставка в 1000 рублей на ничейный результат в случае благоприятного исхода принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Эксперты ожидают активность в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.80.
Обмен голами доступен за 1.85, противоположный рынок — за 1.95.
В первом матче команда Владимира Федотова забила два мяча в первые 30 минут игры. На то, что во второй встрече армейцы также отличатся в первом тайме, котировка — 2.06.
Три наиболее вероятных исхода игры, по прогнозу аналитиков:
-
ничья 1:1 — за 6.20;
-
минимальная победа ЦСКА 1:0 — за 7.30;
-
успех «Краснодара» 1:0 — за 8.20.
Отличный вариант — поставить на два-три гола в матче за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2